China susține că a dezvoltat un sistem AI capabil să detecteze chiar și cele mai silențioase submarine nucleare americane

Beijingul pretinde că a făcut un pas uriaș în domeniul detecției subacvatice. Potrivit unui articol publicat de South China Morning Post, cercetători chinezi afirmă că au dezvoltat un sistem de inteligență artificială capabil să identifice chiar și cele mai silențioase submarine nucleare americane.

Echipa, condusă de inginerul Meng Hao la Institutul de Cercetare și Dezvoltare a Elicopterelor, a prezentat rezultatele în revista științifică Electronics, Optics & Control. Simulările realizate indică un scenariu îngrijorător, Mai exact, într-un conflict real, rata de supraviețuire a unui submarin ar putea coborî la doar 5%. Cu alte cuvinte, doar una din douăzeci de nave ar putea scăpa de detectare și neutralizare.

Cum funcționează tehnologia

Sistemul propus se bazează pe capacitatea inteligenței artificiale de a procesa simultan cantități uriașe de date din surse diverse: geamanduri hidroacustice, senzori de mare adâncime, radare și chiar variabile oceanografice precum temperatura sau salinitatea. Rezultatul este o hartă dinamică a mediului subacvatic, capabilă să reducă eficiența metodelor tradiționale de camuflaj folosite de submarinele moderne, inclusiv de clasa Virginia a SUA sau Type 094A a Chinei.

Cercetătorii susțin că algoritmii lor pot identifica rapid tactici de eschivă sau folosirea de momeli acustice și drone. Testele prezentate arată o rată de succes de 95% în recunoașterea țintelor, performanță care, dacă ar fi confirmată pe teren, ar diminua serios avantajul submarinelor de a rămâne nedetectate.

Un alt element cheie este acela că sistemul nu doar detectează, ci oferă recomandări tactice instantanee, ceea ce accelerează procesul de luare a deciziilor în luptă.

China nu se limitează la senzori statici

Cercetările vizează integrarea dronelor aeriene, a vehiculelor subacvatice autonome și a navelor de suprafață într-o rețea de detecție tridimensională, capabilă să învețe și să se adapteze singură. Într-un astfel de scenariu, submarinele nu ar mai fi doar localizate, ci urmărite continuu și chiar neutralizate înainte să-și atingă pozițiile de lansare.

Această abordare ar rupe tiparul clasic al războiului subacvatic, adesea descris ca o competiție de tip „pisica și șoarecele” între submarine și mijloacele de detecție.

Implicații strategice

Consecințele unui asemenea avans ar fi profunde. Submarinele nucleare constituie coloana vertebrală a doctrinei de descurajare, care oferă puterilor nucleare opțiunea de ripostă chiar și după un atac inițial. Dacă sistemul chinez ar funcționa conform promisiunilor, acest pilon al echilibrului nuclear ar fi serios slăbit.

Statele Unite, Marea Britanie, Franța și India ar fi obligate să investească rapid în contramăsuri, de la reducerea suplimentară a semnăturii acustice la tactici de război electronic și până la acțiuni preventive împotriva rețelelor de detecție.