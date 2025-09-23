Ministerul Apărării Naționale a lansat, prin intermediul Unității Militare 02499 București, o licitație pentru achiziționarea unui sistem de calcul modular eIDAS, care facilitează și gestionează serviciile de încredere electronice și va fi folosit de Comandamentul Apărării Cibernetice din cadrul MApN. Instituția alocă pentru această achiziție până la 55 de milioane de lei, potrivit unui anunț publicat pe platforma SEAP.

Investiția vine într-o perioadă în care nevoia de încredere și securitate online este mai mare ca niciodată. Războiul hibrid online dus de Rusia s-a intensificat în regiune, mai ales înainte de alegerile parlamentare care au loc în Republica Moldova weekendul viitor. Potrivit unor informații ale TechRider din cadrul NATO, Europa pierde în acest moment acest război, deoarece agresorul folosește tehnologii și instrumente pentru influențarea opiniei cetățenilor care nu pot fi folosite de instituțiile de apărare împotriva acestor atacuri în statele democratice vestice.

Rolul sistemului eIDAS

Un sistem de calcul eIDAS este o platformă digitală care asigură legalitatea și securitatea tranzacțiilor online la nivel european. Prin intermediul acestuia pot fi semnate documente electronic cu aceeași putere legală ca pe hârtie, poate fi confirmată identitatea pe internet și pot fi trimise informații confidențiale cu confirmare de primire. Potrivit unor surse, un astfel de sistem este crucial pentru a asigura securitatea și integritatea datelor, comunicațiilor și tranzacțiilor digitale ale MApN, elemente vitale în fața atacurilor cibernetice rusești.

Comandamentul Apărării Cibernetice, înființat la 1 decembrie 2018, se află în subordinea Șefului Statului Major al Apărării și reprezintă autoritatea competentă a Ministerului Apărării Naționale în domeniile securității cibernetice, apărării cibernetice și tehnologiei informației.

Unitatea Militară 02499 București este o structură din cadrul Comandamentului Apărării Cibernetice.