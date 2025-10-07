Sam Altman anunță că ChatGPT a atins 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal

Sam Altman, CEO al OpenAI, a declarat luni că ChatGPT a atins 800 de milioane de utilizatori activi săptămânal, marcând o creștere a adoptării instrumentelor sale AI în rândul consumatorilor, dezvoltatorilor, întreprinderilor și guvernelor, notează TechCrunch.

Creșterea impresionantă a ChatGPT vine în contextul în care OpenAI se află într-o cursă pentru a asigura cât mai multe cipuri AI și a construi cât mai multă infrastructură AI posibil. În august, OpenAI a declarat că era pe punctul de a atinge 700 de milioane de utilizatori activi săptămânal, deja o creștere față de 500 de milioane de utilizatori activi săptămânal la sfârșitul lunii martie.

„Astăzi, 4 milioane de dezvoltatori au construit cu OpenAI”, a spus Altman. „Peste 800 de milioane de oameni folosesc ChatGPT în fiecare săptămână, iar noi procesăm peste 6 miliarde de token-uri pe minut pe API. Datorită vouă tuturor, AI a trecut de la ceva cu care oamenii se joacă la ceva cu care oamenii construiesc în fiecare zi.”

Altman a făcut anunțul în cadrul prezentării principale pentru Dev Day al OpenAI, care a inclus și anunțuri privind noi instrumente pentru crearea de aplicații în cadrul ChatGPT, precum și pentru construirea de sisteme agentice mai complexe.

„Acest lucru va permite apariția unei noi generații de aplicații interactive, adaptabile și personalizate, cu care puteți discuta”, a spus Altman.

Lansat în noiembrie 2022, ChatGPT a înregistrat o creștere fără precedent a numărului de utilizatori aproape imediat, devenind atât produsul AI de consum predominant, cât și unul dintre serviciile online cu cea mai rapidă creștere din toate timpurile. Mai recent, instrumentul s-a extins la servicii proactive cu OpenAI Pulse, trimițând brief-uri personalizate dimineața utilizatorilor participanți. Serviciul a fost, de asemenea, afectat de îngrijorări legate de iluzii induse de AI,

Încă desemnată legal ca organizație non-profit, OpenAI a devenit joi cea mai valoroasă companie privată din lume, după ce o vânzare privată de acțiuni în valoare de 6,6 miliarde de dolari a evaluat compania la 500 de miliarde de dolari. Compania a lansat, de asemenea, noi produse într-un ritm fulgerător, lansând săptămâna trecută o nouă versiune a instrumentului său de generare video Sora, însoțită de o rețea de socializare. În aceeași săptămână, compania a colaborat cu Stripe pentru a lansa o platformă pentru comerțul agentic.