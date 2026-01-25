Mega-constelația de sateliți Starlink, operată de SpaceX, a efectuat anul trecut aproximativ 300.000 de manevre pentru a evita coliziunile pe orbită, afirmă un raport recent depus de companie la Comisia Federală pentru Comunicații din SUA (FCC).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Starlink, lansat în 2019, furnizează internet de mare viteză și numără în prezent aproximativ 9.400 de sateliți activi, circa 65% din toți sateliții operaționali aflați pe orbită. Raportul FCC, depus la sfârșitul anului 2025, arată că între iunie și noiembrie, sateliții Starlink au efectuat 149.000 de manevre de evitare a coliziunilor. Adăugând manevrele efectuate între decembrie 2024 și mai 2025, totalul ajunge la peste 300.000 de manevre, cu 50% mai mult decât în 2024, anunță NewScientist.

„Este un număr uriaș de manevre, pur și simplu incredibil”, a declarat Hugh Lewis, profesor la Universitatea din Birmingham. El a subliniat că, înainte de apariția Starlink, majoritatea sateliților efectua doar câteva manevre pe an. În prezent, fiecare satelit Starlink efectuează până la 40 de manevre anual.

Fiecare satelit Starlink efectuează până la 40 de manevre anual

SpaceX adoptă o strategie extrem de conservatoare. Manevrele de evitare sunt realizate chiar și atunci când riscul de coliziune este de doar 3 la 10 milioane, mult sub standardul industriei, care prevede acțiuni la un risc de 1 la 10.000.

Pe lângă aceste manevre, raportul menționează întâlniri repetate cu alți sateliți, inclusiv peste 1.000 de apropiere periculoasă cu un satelit chinez, Honghu-2, probabil datorită orbitelor similare. „SpaceX controlează practic acea orbită,” a explicat Samantha Lawler, de la Universitatea Regina, Canada. „Conform Tratatului Spațial, toată lumea ar trebui să aibă acces la spațiu, dar acea porțiune este ocupată”.

SpaceX a mai raportat și explozia unui satelit Starlink în decembrie, cauzată de un „defect suspect de hardware”. Compania a declarat că a identificat componentele vinovate și le-a eliminat din proiectele viitoare.

Numărul potențialelor coliziuni va crește semnificativ

Sistemul autonom de evitarea coliziunilor este esențial pentru funcționarea mega-constelației, însă SpaceX a menționat un incident cu o navă japoneză operată de Astroscale, care ar fi efectuat o manevră neanunțată. Reprezentanții Astroscale au respins această versiune și au precizat că manevra a fost comunicată în prealabil și a respectat ghidurile japoneze pentru operațiuni orbitale.

Experții atrag atenția că, pe măsură ce alte mega-constelații sunt lansate în SUA și China, numărul potențialelor coliziuni va crește semnificativ. „Fac toate aceste manevre și le execută perfect. Dar dacă fac o greșeală, ne aflăm în mari probleme”, a declarat Lawler.