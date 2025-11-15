Netflix aduce Red Dead Redemption pe dispozitive mobile / Jocul va ajunge în versiuni îmbunătățite și pe PS5, Xbox Series și Switch 2

Un alt mare succes al Rockstar ajunge pe Netflix. Pe 2 decembrie, vei putea juca gratuit Red Dead Redemption și DLC-ul său cu zombie, Undead Nightmare, atâta timp cât ai un abonament Netflix, scrie The Verge.

Și se pare că Netflix nu este singurul care vă va permite să călăriți cai în Vestul Sălbatic alături de John Marsten. Un prolific leaker din industria gaming-ului, Wario64, a descoperit, de asemenea, că Red Dead Redemption a apărut pe site-ul ESRB cu evaluări pentru PS5, Xbox Series și Switch 2. Ulterior, informația a fost confirmată chiar de Sony. Astfel, jocul va fi disponibil și pe aceste console din 2 decembrie, în versiuni îmbunătățite.

Read Dead Redemption a fost lansat în 2010 pe Xbox 360 și PlayStation 3. În 2023, jocul a fost portat pe Switch și PS4, iar în 2024 pe PC. Acum va fi portat din nou pe consolele din generația actuală. Continuarea sa, Red Dead Redemption 2, nu a beneficiat însă de același tratament.

Rockstar are o tradiție în prelungirea duratei de viață a celor mai populare jocuri ale sale. GTA V a primit multiple actualizări pentru mai diverse generații de console, iar GTA Online, lansat odată cu GTA V, primește în continuare actualizări regulate. Se pare că Rockstar dorește să-și mențină fanii interesați de jocurile pe care le cunosc și le iubesc, în timp ce așteaptă după GTA VI, amânat deja de două ori.