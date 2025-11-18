Clair Obscur: Expedition 33, în fruntea listei de nominalizări la Game Awards 2025

RPG-ul Clair Obscur: Expedition 33, realizat de studioul francez Sandfall Interactive, se află în fruntea listei de nominalizări pentru ediția din 2025 a The Game Awards, relatează IGN și PushSquare.

Titlul concurează pentru premiul Game of the Year și a obținut trei poziții în categoria Best Performance.

Producția, dezvoltată de o echipă de aproximativ 30 de persoane în Montpellier, a primit 12 nominalizări în total. Printre acestea se numără Game of the Year, Best Narrative și Best Independent Game. Jocul a atras atenția criticilor prin modul în care combină povestea, sistemul de luptă și interpretările actorilor.

Trei actori din același joc, în aceeași categorie

Ben Starr, Charlie Cox și Jennifer English, care au roluri importante în Clair Obscur: Expedition 33, se regăsesc toți în selecția pentru Best Performance. Producția este văzută de mulți critici ca o contribuție solidă la evoluția RPG-urilor cu elemente turn-based.

La categoria principală concurează și Death Stranding 2, Donkey Kong Bananza, Hollow Knight: Silksong, Hades 2 și Kingdom Come: Deliverance 2. Gala, considerată unul dintre cele mai urmărite evenimente din industria jocurilor video, este programată pentru 11 decembrie la Los Angeles. Ediția de anul trecut a adunat 154 de milioane de vizualizări online.

Rivalitate între titlurile majore și producțiile independente

Sony intră în competiție cu două jocuri exclusive pentru PS5 — Death Stranding 2 și Ghost of Yōtei — fiecare cu câte opt nominalizări. Deși nume cunoscute precum Norman Reedus sunt prezente în distribuția lui Death Stranding 2, niciun actor nu a obținut o nominalizare individuală.

În zona indie, Hollow Knight: Silksong și Hades 2 atrag atenția ca succesoare ale unor jocuri apreciate, dezvoltate de studiouri de dimensiuni reduse. Interesul pentru Silksong a fost atât de mare la lansare încât a provocat blocaje în mai multe magazine digitale, fiind comparat de unii comentatori cu un „GTA 6 al jocurilor indie”.

Nintendo mizează pe Donkey Kong Bananza, un titlu important din portofoliul noului Switch 2. Lista nominalizărilor la Game of the Year este completată de Kingdom Come: Deliverance 2, produs de Warhorse Studios.