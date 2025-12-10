Razer marchează peste două decenii de la apariția Boomslang, considerat primul mouse de gaming lansat vreodată, printr-o ediție aniversară produsă în serie limitată. Modelul original, introdus la începutul anilor 2000, se baza pe un mecanism mecanic capabil să urmărească mișcările la 2.000 DPI, într-o perioadă în care dispozitivele dedicate gamingului erau practic inexistente, potrivit unui anunț publicat pe site-ul companiei

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Specificații moderne cu un design clasic

Noua versiune, Boomslang 20th Anniversary Edition, păstrează designul ambidextru al prototipului, dar trece la un senzor optic modern de 45.000 DPI și la funcționare wireless cu o rată de raportare de 8.000 Hz. Modelul vine la pachet cu un dock de încărcare wireless cu iluminare RGB, realizat într-o carcasă translucidă similară cu cea a mouse-ului.

Exclusivitate numerotată

Ediția aniversară este limitată la 1.337 de unități numerotate. Boomslang include opt butoane programabile prin Razer Synapse, iluminare RGB pe nouă zone și switch-uri optice din generația a patra, cu o durată de viață declarată de 100 de milioane de clicuri. Butoanele principale sunt acoperite cu piele sintetică pentru o aderență îmbunătățită.

Un omagiu adus comunității

Relansarea vine în contextul împlinirii a 20 de ani de la înființarea companiei Razer ca entitate corporativă. În declarația oficială, Min-Liang Tan, cofondator și CEO Razer, afirmă: „Când am creat Razer Boomslang, ne doream doar un avantaj decisiv în gaming, iar acea scânteie a declanșat întreaga industrie de periferice pentru gaming. Boomslang 20th Anniversary Edition nu este doar un mouse, ci un omagiu adus comunității care a făcut totul posibil.”

Detaliile privind prețul și disponibilitatea urmează să fie anunțate. Razer a precizat că va organiza și evenimente dedicate comunității de gaming, unde va fi oferită cadou unitatea cu numărul 1337.