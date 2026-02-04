Instagram pregătește o funcție care le va permite utilizatorilor să părăsească lista de „Prieteni apropiați”

Meta a anunțat că Instagram dezvoltă o funcție prin care utilizatorii se pot elimina din lista de „Prieteni apropiați” a altcuiva. Funcția este încă în fază incipientă și nu este disponibilă publicului, potrivit TechCrunch.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Funcția „Prieteni apropiați”, lansată în 2018, permite utilizatorilor să partajeze Stories, Reels sau postări cu un grup select de persoane, în loc să le arate tuturor urmăritorilor. Până acum, utilizatorii nu aveau opțiunea de a ieși din listele altora.

Prototiul intern al funcției a fost descoperit de inginerul Alessandro Paluzzi. Conform capturilor de ecran distribuite de acesta, Meta va avertiza utilizatorii că, dacă părăsesc o listă, nu vor mai putea vedea conținutul „Prieteni apropiați” al acelei persoane, decât dacă sunt adăugați din nou.

Funcția ar putea fi utilă pentru cei care nu doresc să fie incluși în anumite liste, deși unii utilizatori ar putea percepe plecarea altora drept jignitoare. În prezent, Snapchat permite deja o funcție similară, unde utilizatorii pot ieși din listele private ale altora.

Pe lângă această noutate, Instagram testează și abonamente premium, care oferă acces la funcții exclusive pe Instagram, Facebook și WhatsApp. Printre acestea s-ar putea număra:

crearea de liste nelimitate de audiență,

vizualizarea urmăritorilor care nu urmăresc înapoi,

vizionarea Stories fără ca persoana care postează să știe.

Scopul Meta este să ofere mai mult control și funcționalități speciale utilizatorilor, menținând experiențele de bază gratuite. Nu se știe încă când sau dacă funcția „Prieteni apropiați” va fi lansată public.