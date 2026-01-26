Proces cu miză în SUA: Meta, TikTok și YouTube vor fi judecate pentru acuzații că au contribuit la dependența tinerilor de social media

Meta Platforms, TikTok și YouTube vor fi săptămâna aceasta supuse examinării în instanță pentru acuzații conform cărora platformele lor ar contribui la o criză a sănătății mintale în rândul tinerilor.

Procesul are loc la Curtea Superioară din Los Angeles și implică o reclamantă de 19 ani, K.G.M., care susține că a devenit dependentă de aceste aplicații de la o vârstă fragedă, iar utilizarea lor i-ar fi alimentat depresia și gândurile suicidare.

Potrivit Reuters, cazul este considerat de avocați un proces test, fiind primul dintr-o serie care se concentrează pe „dependența de social media” în rândul copiilor. Juriul va decide dacă produsele companiilor au fost neglijente și dacă utilizarea lor a contribuit semnificativ la problemele reclamantei, comparativ cu alți factori din viața sa.

Se așteaptă ca Mark Zuckerberg, CEO Meta, să depună mărturie. Snap a soluționat deja procesul cu reclamanta, în timp ce YouTube susține că platformele sale sunt diferite de aplicațiile de social media tradiționale și nu ar trebui tratate la fel în instanță. TikTok nu a oferit comentarii oficiale.

În paralel, companiile au intensificat eforturile de PR pentru a demonstra că produsele lor sunt sigure pentru adolescenți. Meta organizează ateliere pentru părinți despre siguranța online, TikTok derulează programe educative „Create with Kindness”, iar Google colaborează cu organizații precum Girl Scouts pentru instruirea tinerelor în materie de securitate și confidențialitate online.

Experți avertizează că strategiile companiilor pot crea confuzie în rândul părinților în privința încrederii în platformele digitale și a riscurilor pentru sănătatea mintală a copiilor.