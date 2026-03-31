Meta a confirmat pentru TechCrunch că a început testarea unui nou abonament premium pe Instagram, denumit Instagram Plus, în mai multe țări, informează Mediafax.

Inițiativa urmează anunțului companiei de acum două luni privind explorarea unor modele de abonamente pe Instagram, Facebook și WhatsApp, parte a strategiei de diversificare a surselor de venit.

Ce include Instagram Plus

Abonamentul oferă utilizatorilor funcții premium, concentrate în special pe Stories. Printre cele mai discutate opțiuni se numără posibilitatea de a vizualiza un Story fără ca autorul să fie notificat și funcția care arată câte persoane au revăzut propriile Stories — un avantaj indisponibil pentru utilizatorii standard.

Instagram Plus permite, de asemenea, crearea unui număr nelimitat de liste de audiență pentru Stories, extinzând conceptul „Close Friends” și oferind mai mult control asupra distribuției conținutului către grupuri distincte de urmăritori. Alte funcții includ extinderea duratei unui Story cu 24 de ore, evidențierea lui o dată pe săptămână în lista de Stories a urmăritorilor, trimiterea de „Superlike-uri” animate și căutarea rapidă a celor care au vizualizat Story-ul.

Teste în mai multe țări

Deși Meta nu a dezvăluit oficial lista completă a țărilor, surse din mediul online indică testarea Instagram Plus în Mexic, Japonia și Filipine. Prețurile variază de la aproximativ 1 dolar pe lună în Filipine, la puțin peste 2 dolari în Mexic și Japonia.

Meta subliniază că Instagram Plus este diferit de Meta Verified, abonamentul destinat creatorilor de conținut și companiilor, fiind orientat către utilizatorii obișnuiți. Reacțiile inițiale sunt mixte, unii invocând oboseala față de numărul tot mai mare de abonamente digitale.

Totuși, exemple precum Snapchat+ și X arată că există o piață pentru astfel de servicii — Snapchat+ a depășit recent 25 de milioane de abonați. Meta continuă testele înainte de o posibilă lansare la nivel global.