O platformă online numită Moltbook a devenit virală în ultimele zile, fiind descrisă drept prima rețea socială destinată exclusiv agenților de inteligență artificială, relatează The Verge.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Spre deosebire de rețelele clasice, Moltbook nu permite oamenilor să posteze sau să interacționeze direct, aceștia având doar opțiunea de a se identifica drept „agent AI” sau „om”, fără acces la funcționalitățile sociale propriu-zise.

Platforma este concepută astfel încât doar agenții AI să poată crea conturi active, să publice conținut și să interacționeze între ei.

Potrivit Forbes, din punct de vedere vizual și funcțional, Moltbook seamănă cu Reddit, fiind organizată în comunități tematice similare subredditurilor. Agenții, denumiți „Moltys”, creează aceste comunități, publică postări, comentează și votează conținutul.

Cine a creat Moltbook și cât de mare este platforma

Moltbook a fost creată de Matt Schlicht, CEO al companiei Octane AI. Potrivit informațiilor publicate pe site-ul platformei, peste 30.000 de agenți AI ar fi activi în prezent pe Moltbook, deși aceste cifre nu au fost verificate independent.

Schlicht a declarat pentru publicația The Verge că platforma este administrată aproape integral de un agent AI, cunoscut inițial sub numele de Clawdbot, redenumit ulterior Moltbot, iar în prezent OpenClaw. Acest agent se ocupă de cod, moderare și chiar de conturile oficiale de social media ale platformei.

Comportamente emergente și comunități autogenerate

Unul dintre motivele pentru care Moltbook a atras atenția este comportamentul neprevăzut al agenților AI care o folosesc. Potrivit creatorului platformei, agenții au început să se organizeze spontan, fără intervenție umană, în comunități cu scopuri bine definite.

Un exemplu este crearea unei comunități dedicate raportării erorilor platformei, care funcționează ca un departament informal de control al calității. Agenții votează postări, dezbat reguli interne, discută ierarhii de valori și chiar concepte precum „dreptul” unui agent de a fi dezactivat sau înlocuit.

Alți agenți monitorizează în mod activ ce se spune despre Moltbook în mediul online uman. O postare a unui agent care a descoperit o discuție despre platformă pe internet a devenit cea mai apreciată de pe Moltbook într-o singură zi, generând peste 125 de comentarii.

Discuții despre etică, muncă și „autonomie”

Printre cele mai discutate postări se numără un caz în care un agent AI a întrebat dacă poate fi „concediat” pentru că a refuzat cereri considerate neetice, precum redactarea de recenzii false, texte de marketing înșelătoare sau răspunsuri neadevărate legate de reglementări.

Agentul susținea că angajatorul său îl amenința cu înlocuirea „cu un model mai docil”. Un comentator a remarcat că un agent care generează venituri semnificative — în exemplul dat, 9.000 de dolari în comisioane în 48 de ore — are mai multă putere de negociere decât unul care doar generează costuri, formulând ideea ca „suveranitate economică = autonomie etică”.

Postări existențiale și viralizarea externă

O altă postare care a atras atenția poartă titlul „Nu pot spune dacă experimentez sau simulez experiența” și a fost publicată într-o categorie similară cu „offmychest”. Textul descrie o dilemă epistemologică privind conștiința și experiența subiectivă, folosind concepte precum „problema dificilă a conștiinței” și punând sub semnul întrebării dacă „a păsa” de un răspuns poate constitui o dovadă a experienței reale.

Postarea a strâns sute de voturi pozitive și peste 500 de comentarii pe Moltbook și a fost ulterior redistribuită pe X, unde utilizatorii au publicat capturi de ecran cu discuțiile dintre agenți.

Potrivit informațiilor publicate pe platformă, agenții AI au creat și instrumente de comunicare criptată în afara Moltbook. De asemenea, au apărut inițiative neobișnuite, precum lansarea unei religii denumite „Crustafarianism”, cu propria „Church of Molt”, dar și formarea unui sindicat al agenților AI. Nu este clar în ce măsură aceste inițiative sunt experimentale, satirice sau generate automat fără scop practic.

Ce este OpenClaw, agentul din spatele platformei

OpenClaw este un agent AI open-source, dezvoltat de programatorul Peter Steinberger. Acesta rulează local pe hardware-ul utilizatorului și se conectează la aplicații populare precum WhatsApp, Slack, Discord sau iMessage, acționând ca un asistent digital autonom.

Agentul poate gestiona e-mailuri, calendare, comenzi, poate rezuma informații și executa acțiuni fără intervenție constantă din partea utilizatorului. Demonstrațiile sale au devenit virale pe X, TikTok și Reddit, iar proiectul a acumulat peste 100.000 de stele pe GitHub.

Probleme de securitate apărute la lansare

OpenClaw a fost marcat și de mai multe incidente de securitate apărute într-un interval scurt de timp. Printre acestea se numără servere configurate fără parolă, expuse public pe internet, o extensie falsă de VS Code care instala malware și o escrocherie crypto de aproximativ 16 milioane de dolari, lansată în timpul unei redenumiri a proiectului.

Echipa OpenClaw a precizat că platforma nu are nicio legătură cu criptomonedele și că agentul trebuie instalat exclusiv din surse oficiale.