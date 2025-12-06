dark
Fondatorul Telegram critică Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare pe rețelele de socializare

Redacția TechRider
6 decembrie 2025
pavel durov
Sursa foto: Steve JENNINGS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Fondatorul Telegram, Pavel Durov, a criticat Uniunea Europeană pentru suprimarea libertății de exprimare pe rețelele de socializare, făcând referire și la ancheta penală inițiată de Franța împotriva sa.

Pavel Durov spune Uniunea Europeană creează reguli atât de complicate încât pot fi folosite pentru a pedepsi companiile de tehnologie care nu acceptă să cenzureze anumite mesaje fără să anunțe public, potrivit Baha, citat de Mediafax.

„UE impune reguli imposibile pentru a putea pedepsi firmele de tehnologie care refuză să cenzureze în tăcere libertatea de exprimare. Am văzut același lucru în Franța: o «anchetă penală» nefondată, apoi serviciile de informații s-au oferit să ajute dacă telegram ar cenzura în tăcere discursul din România și Moldova”, a scris el.

Durov a răspuns la o postare a miliardarului și fondatorului X Corp., Elon Musk, din 2024, în care spunea că refuză „acordul secret ilegal” al UE de a cenzura libertatea de exprimare.

La începutul acestui an, Durov a acuzat agenția franceză de spionaj că i-a cerut să suprime „vocile conservatoare din România” în timpul campaniei electorale prezidențiale din această țară. Parisul, însă, a negat afirmația.

Autoritățile franceze au ridicat toate restricțiile de călătorie impuse directorului executiv al Telegram, Pavel Durov, și au anulat obligația ca acesta să se prezinte periodic la secția de poliție locală, a relatat joi AFP.

Miliardarul născut în Rusia este investigat de forțele de ordine pentru posibilă complicitate la permiterea săvârșirii de infracțiuni prin intermediul aplicației.

Inițial, lui Durov i s-a ordonat să rămână în Franța , dar în iunie, restricțiile au fost relaxate, permițându-i să meargă la Dubai într-o perioadă limitată.

  • TechRider este o redacție dinamică, specializată în știri și analize despre tehnologie, gadgeturi și inovații. Echipa sa de jurnaliști pasionați oferă conținut relevant și actualizat, acoperind subiecte de la inteligența artificială la recenzii de produse, într-un stil accesibil și captivant pentru publicul român.

