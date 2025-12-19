dark
Tiktok a semnat un acord pentru a evita blocarea rețelei de socializare în SUA / Platforma va fi deținută în coproprietate cu firme americane

Redacția TechRider
19 decembrie 2025
tiktok
Sursa foto: Jaap Arriens/NurPhoto/Shuttersto / Shutterstock Editorial / Profimedia
Reprezentanții Tiktok au semnat un acord pentru a evita blocarea platformei de socializare în SUA. Compania chineză a acceptat ca platformă să fie deținută în coproprietate cu firme americane. Documentul a fost dezvăluit joi de câteva publicații americane, potrivit Mediafax.

Pentru a evita o interdicție în Statele Unite, reprezentanții săi au semnat un acord de creare a unei societăți mixte chinezo-americane. Majoritatea va fi formată din investitori americani. Grupul chinez ByteDance, proprietarul TikTok, va deține aproape 20% din noua entitate, scrie Le Figaro.

TikTok a semnat acordul de creare a unei societăți mixte pentru a respecta condiția pusă de Administrația Trump. Informația apare într-un memoriu intern al șefului rețelei de socializare chineze, citat joi de publicațiile americane Axios și Bloomberg. Platforma a inițiat această transformare pentru a evita interzicerea în Statele Unite ale Americii.

Noua societate va „opera ca o entitate independentă cu autoritate asupra protecției datelor” utilizatorilor americani, „securității algoritmilor și moderării conținutului”, conform memoriului.

Totuși, TikTok va păstra controlul în Statele Unite asupra serviciilor sale responsabile pentru activitățile sale comerciale precum publicitatea, vânzările online și comunicarea. De asemenea, chinezii vor controla „interoperabilitatea globală” a rețelei de socializare.

