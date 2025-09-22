Mogulul media Lachlan Murdoch, CEO-ul Dell și un cofondator Oracle, implicați în tranzacția TikTok, susține Trump

Președintele Donald Trump a declarat duminică că magnatul media Lachlan Murdoch și afaceriștii Larry Ellison și Michael Dell vor fi implicați ca investitori americani într-o tranzacție propusă pentru a menține TikTok în funcțiune în Statele Unite, relatează Reuters.

Trump a declarat că SUA și China au făcut progrese în ceea ce privește un acord care prevede ca activele americane ale TikTok să fie transferate către proprietari americani de la ByteDance din China.

Investitorii propuși le-ar oferi aliaților lui Trump din mediul corporativ american influență asupra unei aplicații de social media foarte populare, care are 170 de milioane de utilizatori în SUA și contribuie la formarea discursului public privind politica și cultura.

Trump a lăudat grupul într-un interviu acordat emisiunii „The Sunday Briefing” de la Fox News, numindu-i oameni proeminenți și „patrioți americani”.

„Cred că vor face o treabă foarte bună”, a spus Trump, atribuind TikTok meritul de a-l ajuta să-și consolideze sprijinul în rândul tinerilor alegători în alegerile prezidențiale din 2024.

Murdoch, CEO-ul Fox Corp, și-a consolidat recent controlul pe termen lung asupra imperiului media al familiei sale, care include Fox News și Wall Street Journal, după ce a încheiat o bătălie juridică de mai mulți ani cu frații și surorile sale. Tatăl său, Rupert Murdoch, în vârstă de 94 de ani, ar putea fi, de asemenea, implicat în tranzacție, a spus Trump.

Rupert și Lachlan Murdoch sunt cunoscuți pentru opiniile lor conservatoare, iar canalele lor de știri atrag un public de dreapta, dar au stârnit ocazional mânia lui Trump.

Trump a dat în judecată Wall Street Journal și pe Rupert Murdoch pentru defăimare în legătură cu un articol din iulie care afirma că Trump a semnat în 2003 o felicitare de ziua de naștere pentru fostul finanțist și infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, care includea un desen cu conotații sexuale și o referire la secrete împărtășite. Ziarul și-a apărat articolul și a promis că va lupta împotriva procesului.

Ellison, cofondatorul Oracle și un important donator republican, a fost mult timp asociat cu o potențială tranzacție TikTok. Dell este CEO-ul Dell Technologies.

Administrația Trump a refuzat să aplice o lege americană adoptată în timpul administrației Biden, care impunea cedarea TikTok din cauza temerilor că datele utilizatorilor americani ar putea fi accesate de guvernul chinez. Trump a inclus negocierile privind aplicația în cadrul discuțiilor economice ample cu China.

Administrația Trump a făcut o serie de intervenții neobișnuite în afacerile americane, inclusiv achiziționarea unei participații de 10% în Intel Corp și permiterea gigantului producător de cipuri Nvidia să vândă cipurile sale H20 către China în schimbul primirii a 15% din aceste vânzări.

Trump a apărat aceste măsuri, afirmând că sunt în interesul SUA. Criticii, printre care se numără unii lideri de afaceri și legislatori republicani, au calificat intervențiile drept o deviere flagrantă de la normele capitalismului american și au afirmat că acestea riscă să afecteze competitivitatea economiei SUA.