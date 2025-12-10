Meta evită amenzile zilnice din partea Uniunii Europene / Compania a redus datele utilizate în modelul „pay-or-consent”

Propunerea Meta Platforms de a utiliza mai puţine date personale în modelul său „plătești sau consimți”, care va intra în vigoare luna viitoare, a primit aprobarea autorităților europene de concurență, semnalând că gigantul american nu va mai fi expus la amenzi zilnice, transmite Reuters citată de News.ro.

Meta a fost sancționată deja cu 200 de milioane de euro

Investigaţia împotriva Meta marchează continuarea campaniei UE de restricţionare a Big Tech, în pofida criticilor din partea Statelor Unite, şi preferinţa Bruxelles-ului de a soluţiona cazurile prin compromisuri atunci când este posibil, pentru a evita tensiuni comerciale suplimentare.

Meta a fost în negocieri cu Comisia Europeană după ce, în aprilie, a fost sancţionată cu 200 de milioane de euro pentru încălcarea Digital Markets Act (DMA), legea menită să limiteze puterea platformelor dominante. Încălcarea a avut loc la Facebook şi Instagram, în perioada noiembrie 2023 – noiembrie 2024. În urma sancţiunii, Meta a modificat modelul pay-or-consent astfel încât să folosească mai puţine date personale pentru publicitatea personalizată. Comisia a analizat dacă schimbările se conformează legislaţiei, compania riscând altfel amenzi zilnice de până la 5% din cifra de afaceri globală medie.

Ajustările includ modificări de formulare, design şi transparenţă pentru a reaminti utilizatorilor că au două opţiuni. Aceștia fie își oferă consimţământul pentru publicitate complet personalizată, fie pot permite colectarea unui volum redus de date, ceea ce duce la reclame mai puţin personalizate. Comisia Europeană a confirmat primirea propunerii din noiembrie şi a anunţat că va monitoriza implementarea noului model publicitar şi va colecta feedback, eliminând perspectiva amenzilor periodice.