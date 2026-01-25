Președintele Nicușor Dan a declarat sâmbătă, la Iași, că acordul comercial încheiat de Uniunea Europeană cu statele Mercosur reprezintă o oportunitate economică importantă pentru România, cu efecte potențial semnificative asupra industriei auto, relatează Agerpres.

Șeful statului a apreciat că acordul este „benefic” pentru România și a subliniat importanța sa strategică, arătând că sectorul auto joacă un rol central în economia națională. Potrivit acestuia, exporturile României se ridică anual la aproximativ 90 de miliarde de euro, iar aproape jumătate din această sumă este generată, direct sau indirect, de industria auto.

Acordul Mercosur ar putea duce la o creștere de 10–15% a industriei auto din România

Nicușor Dan a explicat că accesul la o piață suplimentară pentru industria auto europeană ar putea avea un impact major asupra economiei românești. În opinia sa, acordul Mercosur ar putea duce la o creștere de 10–15% a industriei auto din România, ceea ce ar însemna venituri suplimentare de circa 5 miliarde de euro anual din exporturi.

„Când discutăm despre Mercosur, trebuie să analizăm ambele părți ale balanței. Pentru România, acest acord este o chestiune extrem de serioasă”, a afirmat președintele, în fața jurnaliștilor.

El a reamintit că negocierile privind acordul Mercosur se desfășoară de peste 25 de ani, iar poziția oficială a României, formulată de aproximativ un deceniu, este una de susținere. Nicușor Dan a precizat că a confirmat această poziție încă de la preluarea mandatului, în urma discuțiilor cu Ministerul Afacerilor Externe.

România a susținut poziția Franței în dezbaterea internă de la nivelul Uniunii Europene

Totodată, șeful statului a arătat că, în contextul presiunilor venite din partea agricultorilor europeni, România a susținut poziția Franței în dezbaterea internă de la nivelul Uniunii Europene. El a adăugat că negocierile recente au dus la obținerea unor beneficii suplimentare pentru agricultorii europeni, inclusiv pentru cei din România.

Nicușor Dan s-a aflat sâmbătă după-amiază la Iași, alături de ministrul Apărării, Radu Miruță, și de șeful Statului Major al Apărării, generalul Vlad Gheorghiță, pentru a participa la manifestările organizate de autoritățile locale cu prilejul împlinirii a 167 de ani de la Unirea Moldovei cu Țara Românească.