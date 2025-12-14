ADR Vest a lansat platforma prin care oricine poate vedea stadiul proiectelor europene din Regiunea Vest

Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a lansat o platformă digitală prin care oricine poate urmări stadiul proiectelor finanțare prin fonduri europene. Conform G4Media, informațiile sunt disponibile pe site-ul vest.ro, unde utilizatorii pot vizualiza proiectele pentru fiecare județ și localitate, precum și să urmărească progresul financiar al fiecărui proiect.

În această etapă, tabloul de bord include informații despre aproape 200 de proiecte, ce au o valoare eligibilă de peste 760 de milioane de euro. Din această sumă, peste 190 de milioane de euro au fost deja acordate beneficiarilor.

„Oferim publicului informații vizuale, structurate și actualizate zilnic despre proiectele finanțate prin Programul Regional Vest. (…) Scopul este clar: să facem investițiile publice vizibile, accesibile și ușor de înțeles pentru toți”, a declarat Sorin Maxim, director general al ADR Vest.

Platforma a fost lansată la finalul unui an în care ținta de absorbție a fost depășită cu aproape 50%, adică de la 129 de milioane de euro estimați, la 191,41 milioane de euro investiți, precizează sursa citată.

Pentru anul viitor se estimează lansarea unor apeluri cu un buget total nerambursabil de 300 de milioane de euro. 2026 va veni și cu o serie de proiecte strategice, printre care Hubul Regional de Inovare, Noul Bauhaus European, precum și sistemul de transport public inter și intra-județean.