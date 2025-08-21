VIDEO EXCLUSIV Alexandru Mironov: Ce face Trump se întâmplă pentru prima dată în istorie. Și totul se învârte în jurul AI

La ora actuală, progresul tehnologic a ajuns într-un punct numit singularitate. Este un moment în care inteligența tehnică devine la fel de capabilă și de importantă ca și inteligența umană.

Există istorici ai viitorului, matematicieni, care au calculat că singularitatea va apărea curând. Unii spun chiar în 2026, alții 2027 sau 2029. Și asta va schimba totul. Eu cred că se va întâmpla chiar mai repede, pentru că la conducerea Statelor Unite a ajuns un guvern de miliardari.

Este pentru prima dată în istoria Pământului când un guvern de miliardari ajunge la putere. În China, chiar înaintea erei noastre, nu erau cei mai bogați la conducere; era meritocrație. În Imperiul Roman, de exemplu, veneau deștepți din toate colțurile imperiului să conducă. Acum, la Trump, condiția este să fii miliardar. Iar acești miliardari vor să grăbească momentul de singularitate.

Politica lor se numește „aceleraționism”, adică grăbirea evoluției tehnologice prin orice mijloace. Societatea umană este structurată de ei sub o formă numită „Catedrala”. Iar această „catedrală” este organizată astfel: administrația, parlamentul, guvernele și instituțiile. Apoi universitățile și școlile, urmate de mass-media și de ONG-urile formează legături importante în societate.

Echipa de miliardari spune: „Trebuie să sabotăm, să dărâmăm structura actuală, pentru că oamenii deștepți ne pot încurca. Vom folosi mass-media și politica pentru a accelera schimbarea pe care o vrem noi”. Această politică se numește aceleraționism. Și are, pe fronton lozinca următoare: „Capitalism egal inteligența artificială”. Repet, capitalism egal inteligența artificială.

Scopul este să pună inteligența artificială la conducere. Roboții pot lucra mai bine decât muncitorii sau țăranii, mai eficient decât oamenii în fabrici și uzine. Marx ar fi surprins: proletariatul nu mai există. Roboții preiau treaba.

Și ce fac miliardarii? Îi lasă pe cei ce pot să dezvolte tehnologia și apoi își văd propriile interese. Ce se va întâmpla cu miliarde de oameni în plus? „Nu ne interesează”, spun ei.

Dar eu sunt optimist. Cred că vor exista grupuscule politice care, în timp, se vor muta pe alte corpuri cerești, primii pași deja se fac, care vor revoluționa viața umană și vor transforma Homo sapiens într-o specie nemuritoare.

Vedeți, de la formarea primelor molecule organice până la societatea modernă, Universul pare să fi „greșit” lăsând carbonul să dezvolte viața. Și de acolo, în neuronul, inteligența… apoi, societatea umană. Pentru că universul , o spun, „va lua bătaie” de la societatea umană.

Interviul complet va fi publicat în acest weekend.