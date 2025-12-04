Compania Aumovio, cunoscută anterior sub denumirea Continental Automotive, pregătește o nouă rundă de concedieri în România, care ar putea ajunge la aproape 1.000 de angajați, potrivit Economedia.ro

Context

Aumovio s-a separat în acest an de grupul Continental Romania, devenind o entitate independentă și listându-se la bursă în septembrie 2025.

Detalii despre concedieri

Conform informațiilor disponibile, doar la sediul din Timișoara vor fi afectați 300 de angajați, dintre care 236 activează în Departamentul de Cercetare și Dezvoltare, fiind specialiști în inginerie digitală și electronică.

Compania confirmă eliminarea a 641 de poziţii în România, dintre care 117 doar în centrul din Sibiu, potrivit OradeSibiu.ro.

Numărul exact de disponibilizări de la celelalte mari centre ale companiei – Brașov și Iași – nu a fost încă comunicat.

Criteriile de selecție

Procesul de concediere va viza în primul rând:

Angajații cu contracte pe perioadă determinată

Contractorii (persoane care care colaborează prin SRL sau PFA proprii)

Voluntarii care doresc să părăsească compania

Alți angajați selectați ulterior de management

Compensații financiare

Potrivit contractului colectiv de muncă, angajații concediați vor primi între 1 și 6 salarii compensatorii, în funcție de vechimea în companie. Suplimentar, vor fi acordate 1-2 salarii în plus pentru angajații peste 50, respectiv 55 de ani, precum și pentru persoanele din categorii vulnerabile.

Context mai larg

Această decizie se înscrie într-un șir de restructurări la nivelul grupului Continental. În noiembrie, TechRider scria că Continental AG analizează eliminarea a până la 1.500 de locuri de muncă suplimentare la divizia ContiTech, specializată în produse din cauciuc și materiale plastice.

Concedieri anterioare în 2025

România a fost deja afectată de reduceri de personal în acest an. În iunie, Continental a confirmat disponibilizarea a aproximativ 640 de angajați din locațiile sectorului Automotive și 230 de persoane de la fabrica ContiTech Original Equipment Solutions din Timișoara.

Cu toate acestea, în februarie 2025, România scăpase de un val de concedieri când Continental anunțase planuri de reducere a 3.000 de locuri de muncă în diviziile de cercetare și dezvoltare până la finele anului 2026.