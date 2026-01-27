Autoritatea pentru Digitalizarea României lansează o licitație pentru auditul proiectului de migrare a aplicațiilor în cloud, finanțat prin PNRR

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) a anunțat lansarea unei licitații pentru contractarea de servicii de audit tehnic și financiar în cadrul proiectului „Migrarea aplicațiilor și sistemelor informatice în cloud” (MAS IC), finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Potrivit Agerpres, Valoarea totală estimată a contractului depășește 6,8 milioane de lei, fără TVA. Licitația este structurată pe două loturi:

Lot 1 – Servicii de audit tehnic , cu o valoare estimată de 5,042 milioane lei. Auditul tehnic vizează verificarea conformității activităților proiectului MAS IC cu specificațiile tehnice prevăzute în analiza elaborată în cadrul Jalonului 143, decizia de punere în aplicare a Consiliului și cerințele TIC din cererea de finanțare. Scopul este asigurarea că activitățile pentru care se solicită fonduri sunt implementate corect și complet.

, cu o valoare estimată de 5,042 milioane lei. Auditul tehnic vizează verificarea conformității activităților proiectului MAS IC cu specificațiile tehnice prevăzute în analiza elaborată în cadrul Jalonului 143, decizia de punere în aplicare a Consiliului și cerințele TIC din cererea de finanțare. Scopul este asigurarea că activitățile pentru care se solicită fonduri sunt implementate corect și complet. Lot 2 – Servicii de audit financiar, cu o valoare estimată de 1,765 milioane lei. Auditul financiar presupune verificarea legalității, exactității și eligibilității tuturor cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, prin controlul documentelor justificative pentru cererile de transfer de fonduri.

Ofertele pentru cele două loturi pot fi depuse de același ofertant. Procedura este o licitație deschisă, iar achiziția se va realiza printr-un acord-cadru care poate include până la cinci participanți.

Data limită pentru depunerea ofertelor este 11 februarie 2026, ora 15:00.

Proiectul MAS IC face parte din strategia națională de digitalizare și migrare a aplicațiilor și sistemelor informatice în cloud, cu scopul de a crește eficiența și securitatea serviciilor digitale ale administrației publice.