Băncile europene se pregătesc pentru una dintre cele mai ample restructurări din ultimele decenii. Peste 200.000 de locuri de muncă ar putea fi eliminate până în 2030, pe fondul adoptării accelerate a inteligenței artificiale. Estimarea apare într-o analiză realizată de Morgan Stanley și citată de Financial Times.

Reduceri masive de personal și automatizare accelerată

Potrivit raportului, reducerile ar reprezenta aproximativ 10% din forța de muncă a 35 dintre cele mai mari bănci din Europa. Instituțiile financiare accelerează automatizarea și reduc rețeaua de sucursale fizice. Obiectivul este scăderea costurilor și creșterea eficienței operaționale.

Cele mai afectate vor fi operațiunile de back-office, managementul riscului și funcțiile de control și respectare a reglementărilor. Sunt zone unde volumul mare de date poate fi procesat rapid de algoritmi. Potrivit analizei Morgan Stanley, băncile anticipează câștiguri de eficiență de până la 30%.

Exemple concrete și apeluri la prudență

Tendința nu este limitată la Europa. În Statele Unite, Goldman Sachs a informat angajații, în luna octombrie, despre concedieri și un îngheț al angajărilor până la finalul anului 2025. Măsurile fac parte din strategia „OneGS 3.0”, care vizează automatizarea proceselor interne. Printre acestea se numără onboardingul clienților și raportările către autoritățile de reglementare.

În Europa, unele instituții au anunțat deja planuri concrete. Banca olandeză ABN Amro intenționează să reducă aproximativ 20% din personal până în 2028. La rândul său, directorul general al Société Générale a declarat că „nimic nu este sacru” în contextul transformării digitale.

Există însă și apeluri la prudență.

Un executiv al JPMorgan Chase a avertizat, într-o declarație pentru Financial Times, că eliminarea rapidă a pozițiilor entry level ar putea crea probleme pe termen lung. Acesta a subliniat că lipsa formării fundamentale a tinerilor bancheri ar putea afecta capacitatea industriei de a funcționa eficient în viitor.