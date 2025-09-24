Beijingul intensifică supravegherea / ByteDance și Alibaba, sancționate pentru conținut dăunător

Administrația Spațiului Cibernetic din China (CAC) a chemat la discuții platforma de știri Toutiao, deținută de ByteDance, și operatorul de browser UCWeb, parte a grupului Alibaba, pentru încălcări privind gestionarea conținutului online. Ambele companii au fost recent sancționate pentru materiale considerate dăunătoare și pentru „perturbarea ordinii ecosistemului online”, potrivit unor comunicate oficiale publicate marți, scrie Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Organismul de reglementare a precizat că sancțiunile includ și „măsuri disciplinare stricte împotriva personalului responsabil”. Acțiunea se înscrie într-o campanie mai amplă, lansată luni, prin care autoritățile chineze urmăresc, timp de două luni, reducerea conținutului ce promovează violența, ostilitatea sau alte teme sensibile în spațiul digital. Scopul declarat este crearea unui mediu online „curat și sănătos”, care să reflecte valorile socialiste promovate de Partidul Comunist aflat la guvernare.

Potrivit CAC, Toutiao a permis ca „materiale dăunătoare” să apară în listele de subiecte în tendințe și în alte secțiuni ale platformei. În cazul UCWeb, instituția a acuzat compania că a „lăsat surse neautoritare și media non-mainstream să inunde lista principală de subiecte populare cu intrări legate de cazuri extrem de sensibile și malițioase”. Printre problemele identificate s-au numărat și subiecte privind cyberbullying-ul sau confidențialitatea minorilor.

În ambele comunicate, CAC a transmis că va continua să „mânuiască sabia ascuțită a aplicării legii online” pentru a proteja ordinea digitală.

Reacția companiilor a venit rapid. Toutiao a anunțat că salută măsurile luate de autoritate și a promis înființarea unei echipe speciale pentru intensificarea eforturilor de „combatere a conținutului neconform și a trollingului malițios”. UCWeb nu a emis imediat o declarație publică.

Acțiunile recente fac parte dintr-o serie mai lungă de intervenții. În ultimele două săptămâni, autoritatea a aplicat sancțiuni și altor platforme majore, precum aplicația de videoclipuri scurte Kuaishou, rețeaua de microblogging Weibo sau Xiaohongshu, platformă cunoscută și sub numele de RedNote, pentru încălcări similare.

Intensificarea controlului asupra mediului digital vine într-un context economic dificil pentru China, marcat de încetinirea creșterii și de niveluri ridicate ale șomajului în rândul tinerilor. Autoritățile consideră că sentimentele negative propagate online pot amplifica nemulțumirile sociale și submina stabilitatea.

În paralel cu aceste măsuri, și alte instituții chineze de supraveghere au început să verifice mai atent diferite sectoare ale economiei private. Marți, autoritatea de supraveghere a pieței a chemat la rândul ei platforma de transport Huolala, cerându-i să „respecte strict” legea antimonopol. Cu câteva zile înainte, aceeași instituție a deschis o investigație împotriva Kuaigou, o platformă de comerț electronic deținută de Kuaishou, pentru posibile încălcări ale legislației din domeniul comerțului online.

Huolala a reacționat printr-un comunicat în care a descris chemarea la discuții drept „un semnal de alarmă și o lecție profundă”, promițând că va respecta strict regulile antimonopol.

Prin aceste măsuri, autoritățile chineze își consolidează controlul asupra sectorului tehnologic și a mediului digital, încercând să reducă influența conținutului critic sau negativ și să asigure o aliniere mai strânsă la politicile și valorile oficiale.