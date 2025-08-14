Bitcoin a depășit în premieră pragul de 124.000 de dolari

Cotaţia bitcoin a depăşit joi pentru prima dată pragul de 124.000 de dolari, un nou record pentru cea mai mare criptomonedă din lume, investitorii pariind pe noi câştiguri în acest domeniu săptămâna aceasta, transmite DPA, citată de Agerpres.

Joi dimineaţă, cotaţia bitcoin a atins 124.517 dolari la bursa de criptomonede Bitstamp, apoi a scăzut uşor, ajungând la 121.000 dolari.

Aceste evoluţii vin pe fondul majorării cererii din partea investitorilor instituţionali şi a optimismului pieţelor financiare, după avansul pieţelor bursiere globale, apreciază traderii.

Analiştii se aşteaptă ca Rezerva Federală a SUA (Fed) să reducă dobânzile în septembrie, după recentele date care arată o încetinire peste aşteptări a pieţei muncii din cea mai mare economie mondială.

„Factorul decisiv este încrederea în reducerea dobânzilor dincolo de Atlantic”. Perspectiva relaxării politicii monetare majorează cererea pentru criptomonede, a apreciat analistul Timo Emden de la grupul german Emden Research.

După cel mai recent raliu, capitalizarea de piaţă a bitcoin se situează la aproximativ 2.500 miliarde de dolari, conform datelor CoinMarketCap. Bitcoin continuă să domine piaţa activelor digitale, care este în prezent evaluată la aproape 4.200 miliarde de dolari.

De la începutul anului, bitcoin s-a apreciat cu aproximativ 32%, pe fondul aşteptărilor industriei referitoare la o relaxarea a reglementării.