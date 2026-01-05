Furnizorul de componente auto Bosch se aşteaptă la vânzări solide de produse software în următorii ani, datorită creşterii pieţei auto orientate spre tehnologie, a anunţat luni compania germană la ediţia din acest an a salonului CES de la Las Vegas, transmite Reuters, conform Agerpres.

Bosch estimează vânzări anuale de software şi servicii de peste şase miliarde de euro până la începutul deceniului viitor, două treimi din acestea urmând să provină din sectorul mobilităţii, se arată într-un comunicat al companiei.

Vânzările de software, tehnologia senzorilor, computere de înaltă performanţă şi componente de reţea ar urma să se dubleze până în 2035, depăşind 10 miliarde de euro. În 2024, compania a generat vânzări de 90,3 miliarde de euro.

Bosch, care produce componente pentru maşini, precum şi electrocasnice şi alte bunuri de consum, a prezentat noile sisteme de tehnologie pentru şoferi, inclusiv o cabină de comanda bazată pe inteligenţa artificială (AI) şi sisteme pentru conducerea autonomă.

Compania va face investiţii în AI de peste 2,5 miliarde de euro până la finalul lui 2027.

Tehnologia de conducere autonomă ar urma să domine ediţia din acest an a salonului CES de la Las Vegas, investitorii pariind că inteligenţa artificială va revigora o industrie auto afectată de progrese lente, costuri ridicate, incidente de siguranţă şi înăsprirea reglementărilor.

Tocmai când producătorii auto şi-au revizuit planurile privind vehicule electrice (EV) şi îşi caută următoarea sursă de venit, o serie de furnizori auto şi start-up-uri se aliniază pentru a-şi prezenta cele mai recente componente hardware şi software pentru vehiculele autonome. Se aşteaptă să fie anunţate parteneriate şi acorduri care promit să elimine o mare parte din responsabilităţile şoferului sau să elimine complet nevoia unui şofer uman.

„Anul acesta vom vedea din ce în ce mai multă atenţie pusă pe inteligenţa artificială şi pe vehiculele autonome”, a declarat C.J. Finn, analist la PwC, adăugând că modul în care companiile utilizează inteligenţa artificială pentru a rezolva provocarea lansării în siguranţă a maşinilor fără şofer va fi urmărit îndeaproape. „Cred că această conectivitate la vehiculele autonome va ocupa un loc central”, a adăugat Finn.

Totodată, se aşteaptă ca inteligenţa artificială să fie „integrată” în şi mai multe produse, dincolo de automobile, de la roboţi şi gadgeturi portabile şi până la dispozitive casnice şi tehnologie medicală.

CES 2026, una dintre cele mai mari expoziţii de tehnologie din Statele Unite, se desfăşoară în perioada 6 – 9 ianuarie. Numit anterior Consumer Electronics Show şi cunoscut în mod tradiţional ca rampa de lansare pentru cele mai noi tehnologii, cum ar fi televizoare, laptopuri şi dispozitive portabile, CES a devenit în ultimii ani o destinaţie cheie pentru producătorii auto care îşi lansează vehiculele electrice. Cu toate acestea, o retragere a stimulentelor şi politicilor favorabile vehiculelor electrice de către administraţia Trump a scăzut cererea şi a forţat mulţi producători auto să îşi abandoneze planurile de a lansa noi vehicule electrice şi să îşi regândească strategia.

Această revoluţie va fi evidentă la ediţia din acest an a CES. Majoritatea marilor producători auto nu au planuri să dezvăluie vehicule electrice noi în acest an – o diferenţă evidentă faţă de ani anteriori.

Comercializarea de vehicule autonome nu este uşoară. Investiţiile mari, provocările de reglementare şi investigaţiile după o serie de coliziuni au forţat multe companii să renunţe la planurile lor în acest domeniu. Cu toate acestea, lansarea de către Tesla a unui mic serviciu de robotaxi cu monitoare de siguranţă în Austin, Texas, anul trecut, precum şi extinderea rapidă a Waymo, compania Alphabet, au insuflat o nouă viaţă industriei.

Sistemele de asistenţă a şoferului pentru vehiculele personale s-au îmbunătăţit, unii producători auto oferind conducere hands-free şi schimbarea automată a benzii de circulaţie pe autostrăzi. Alţii, cum ar fi Rivian, îşi propun să lanseze funcţii de tip „privire detaşată” şi condus autonom pe străzile oraşului.