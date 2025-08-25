BREAKING Companiile lui Elon Musk dau în judecată Apple și OpenAI pentru practici anticoncurențiale

Două dintre companiile lui Elon Musk, startup-ul de inteligență artificială xAI și platforma de socializare X, au depus luni o plângere în instanță împotriva Apple și OpenAI, acuzându-le de un „plan anticoncurențial” menit să limiteze competiția pe piețele de smartphone-uri și inteligență artificială generativă, transmite CNBC.

Procesul a fost intentat la Tribunalul Districtual al SUA pentru Districtul de Nord din Texas și susține că Apple și OpenAI ar fi „colaborat” pentru a-și menține pozițiile dominante în aceste industrii. Potrivit plângerii, Apple ar fi dezavantajat aplicații concurente, inclusiv Grok – chatbot-ul AI dezvoltat de xAI – prin retrogradarea acestora în clasamentele App Store. În același timp, compania ar fi favorizat OpenAI prin integrarea ChatGPT în produsele proprii, precum iPhone, iPad și Mac.

„Dacă instanța nu va opri comportamentul ilegal al Apple și OpenAI, pârâții vor continua să blocheze concurența, iar competitori precum reclamanții vor continua să sufere consecințele anticoncurențiale”, se arată în documentul depus în instanță.

Această acțiune vine pe fondul tensiunilor tot mai mari dintre Elon Musk și OpenAI, compania fondată inițial de Musk, dar din care acesta s-a retras în 2018. La începutul lunii august, Musk a avertizat public că ar putea da în judecată Apple pentru ceea ce el a numit „o încălcare clară a legislației antitrust”. „Apple se comportă într-un mod care face imposibil ca vreo companie AI, în afară de OpenAI, să ajungă pe locul 1 în App Store”, a scris el pe platforma X.

OpenAI nu a oferit un răspuns oficial la plângerea depusă luni, însă CEO-ul Sam Altman a reacționat la declarațiile lui Musk într-o postare pe X: „Aceasta este o afirmație remarcabilă, având în vedere ce am auzit că face Elon pentru a manipula X în favoarea sa, a companiilor sale și împotriva concurenților și a persoanelor pe care nu le place.”

Apple a respins anterior acuzațiile legate de favoritism în App Store. „Platforma noastră este concepută pentru a fi corectă și lipsită de părtinire și promovează mii de aplicații pe baza unei varietăți de criterii”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei.

Anul trecut, Apple a încheiat un parteneriat cu OpenAI pentru a integra ChatGPT în dispozitivele sale, o mișcare care a consolidat poziția chatbot-ului pe piață. Cu toate acestea, mai mulți utilizatori au semnalat, prin funcția Community Notes a platformei X, că aplicații rivale, precum DeepSeek și Perplexity, au ocupat ulterior locul 1 în App Store, contrazicând afirmațiile lui Musk.

Procesul marchează un nou episod în disputa dintre Elon Musk și Sam Altman, doi dintre cei mai influenți actori din industria inteligenței artificiale, și ar putea avea implicații majore pentru modul în care sunt reglementate platformele digitale și tehnologiile AI în Statele Unite.