BREAKING Google, amendată de UE cu aproape 3 miliarde de euro pentru abuz de putere în publicitatea online / Mișcarea riscă să atragă furia lui Trump

Uniunea Europeană a anunțat vineri o amendă de aproape 3 miliarde de euro (3,5 miliarde de dolari) împotriva companiei Google, acuzată că și-a favorizat propriile servicii de tehnologie publicitară în detrimentul concurenței. Decizia marchează unul dintre cele mai dure demersuri ale Bruxelles-ului în lupta cu giganții din Silicon Valley și intervine într-un moment tensionat pentru relațiile comerciale dintre UE și SUA, transmite Bloomberg.

Comisia Europeană a precizat că Google a abuzat de poziția sa dominantă pe piața publicității digitale, acordând un avantaj competitiv propriilor platforme de schimb de reclame și consolidându-și rolul central în lanțul de aprovizionare adtech. Compania a fost obligată să pună capăt acestor practici.

„Când piețele eșuează, instituțiile publice trebuie să acționeze pentru a preveni abuzul de putere al jucătorilor dominanți”, a declarat comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera. „Adevărata libertate înseamnă un teren de joc echitabil, unde toți concurează în condiții egale, iar cetățenii au dreptul real de a alege.”

Reacția companiei a venit imediat.

Google a anunțat că va contesta amenda și a avertizat asupra efectelor negative asupra mediului de afaceri din Europa. „Această decizie impune o sancțiune nejustificată și obligă la schimbări care vor afecta mii de afaceri europene, făcând mai dificil pentru acestea să obțină venituri”, a declarat Lee-Anne Mulholland, vicepreședinte pentru afaceri de reglementare la Google.

Sancțiunea survine pe fondul unor tensiuni accentuate între Bruxelles și Washington. Președintele american Donald Trump a criticat în repetate rânduri încercările Uniunii Europene de a limita influența companiilor americane de tehnologie.

În același timp, Google se confruntă cu presiuni și pe piața americană.

Departamentul de Justiție al SUA (DOJ) urmează să depună propuneri de măsuri reparatorii într-un proces care vizează operațiunile companiei în domeniul publicității digitale. Printre opțiunile avansate anterior s-a aflat și posibilitatea obligării Google să vândă platforma Ad Manager, pentru a reduce riscurile anticoncurențiale. O audiere pe această temă este programată pentru 22 septembrie.

Totuși, gigantul tehnologic a primit recent o veste mai bună în SUA, unde un judecător a decis că afacerea de căutare online nu trebuie divizată pentru a răspunde acuzațiilor formulate de autorități.

În Europa, disputa cu Google nu este nouă. Încă din 2023, Comisia Europeană avertizase compania că își favorizează propriile servicii și că astfel afectează direct editorii și ceilalți actori din piața de publicitate online. La acel moment, executivul comunitar sublinia că aceste practici ridică probleme grave de concurență și ar putea necesita măsuri drastice.

Predecesoarea Teresei Ribera, Margrethe Vestager, a fost una dintre cele mai ferme voci în fața giganților din tehnologie. În cei zece ani la Bruxelles, aceasta a aplicat Google amenzi de peste 8 miliarde de euro în trei cazuri distincte. Totuși, nu toate sancțiunile au rezistat în fața instanțelor: una a fost anulată, iar alta redusă semnificativ.

Noua decizie reîntărește linia dură a Comisiei Europene față de companiile cu poziție dominantă pe piață, într-un domeniu strategic precum publicitatea digitală. Amenda de aproape 3 miliarde de euro adaugă presiuni suplimentare asupra Google, aflat deja în centrul unor investigații și procese majore pe ambele maluri ale Atlanticului.