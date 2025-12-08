Paramount Skydance a lansat luni o ofertă ostilă colosală, în valoare de 108,4 miliarde de dolari, pentru preluarea Warner Bros Discovery, ceea ce complică în mod dramatic acordul deja anunțat cu Netflix, informează Reuters.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Mișcarea reprezintă o ultimă încercare de a crea un colos media capabil să concureze direct cu giganții industriei de streaming, în special cu Netflix, care părea că a câștigat lupta în cursul săptămânii trecute. Vineri, Netflix ieșise învingător dintr-o competiție intensă ce durase săptămâni, după ce a obținut un acord de 72 de miliarde de dolari pentru achiziția activelor de televiziune, film și streaming ale Warner Bros Discovery.

Oferta va atrage un control antitrust semnificativ

Oferta Paramount, evaluată la 82,7 miliarde de dolari, inclusiv datoria, și însoțită de o taxă de reziliere de 5,8 miliarde de dolari plătibilă de Netflix, va atrage probabil un control antitrust semnificativ.

Paramount a depus mai multe oferte începând din septembrie pentru a crea un gigant al divertismentului capabil să concureze Netflix și marile companii tehnologice precum Apple, care s-au extins puternic în media, dar toate au fost respinse.

Compania a oferit să cumpere întregul grup la 30 de dolari pe acțiune, comparativ cu oferta Netflix, aproape 28 de dolari pe acțiune, care vizează doar activele Warner Bros Discovery.

Rezultatele Paramount din box office au fost fluctuante

Deși rămâne un nume major la Hollywood, rezultatele Paramount din box office au fost fluctuante. Succesele ocazionale din francize au alternat cu perioade în care producțiile studioului au rămas în urma rivalilor Disney, Universal și chiar Warner Bros.

Înainte de lansarea ofertei ostile, Paramount a transmis o scrisoare conducerii Warner Bros în care a pus sub semnul întrebării integritatea procesului de vânzare, și a acuzat compania că ar fi privilegiat din start oferta Netflix. Informații recente indicau că în managementul Warner Bros acordul cu Netflix era considerat „o alegere sigură”, în timp ce propunerea Paramount era privită negativ.

Mulți analiști consideră totuși că Paramount are profilul ideal pentru a prelua Warner Bros Discovery, în special datorită resurselor financiare considerabile ale lui David Ellison, sprijinit de tatăl său, Larry Ellison, cofondator Oracle și al doilea cel mai bogat om din lume, dar și legăturilor apropiate cu administrația Trump.

Președintele SUA declarase duminică faptul că o eventuală combinație Netflix–Warner Bros ar putea ridica probleme semnificative privind cota de piață și că intenționează să intervină în proces. Presa americană relatase deja că Trump s-a întâlnit în noiembrie cu Ted Sarandos, co-CEO Netflix, și a insistt că Warner Bros ar trebui să vândă „celui mai mare ofertant”.

Oferta Netflix a provocat critici puternice din partea politicienilor din ambele tabere

Oferta Netflix a provocat critici puternice din partea politicienilor din ambele tabere, dar și a sindicatelor din industria filmului, îngrijorate de posibile disponibilizări și scumpiri pentru consumatori.

Analiștii Morningstar au avertizat că veniturile din streaming ale companiei rezultate ar scădea, cu excepția cazului în care Netflix ar dubla prețurile sau ar opera platforme separate, scenarii considerate improbabile. În încercarea de a calma temerile privind concurența, Ted Sarandos a susținut că acordul propus ar aduce beneficii consumatorilor, investitorilor și creatorilor, și a sublinit în același timp încrederea în procesul de reglementare.

În spatele ofertei Netflix se află dorința strategică de a pune mâna pe controlul exclusiv și pe termen lung al unor francize premium, ceea ce reduce dependența de studiourile externe în timp ce gigantul își extinde prezența în gaming, divertisment live și ecosisteme de consum.

Accesul la vastul portofoliu de proprietăți intelectuale al Warner Bros Discovery ar accelera considerabil ambițiile Netflix în zona de gaming, și ar oferi imediat legitimitate, o audiență globală și potențial masiv de monetizare prin produse și licențieri, zone în care compania încă își construiește identitatea.