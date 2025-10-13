dark
1 minute de citit
Nu sunt comentarii

BREAKING Serviciile Vodafone, nefuncționale pentru peste 100.000 de utilizatori din Marea Britanie / Reprezentanții companiei confirmă existența unei defecțiuni majore

Ionuț Tăpălagă
13 octombrie 2025
logo-ul vodafone pe o cladire
Sursa foto: Radub85 | Dreamstime.com
Mii de clienți Vodafone din Marea Britanie s-au confruntat luni după-amiază cu probleme majore la conexiunile de internet. Potrivit site-ului de monitorizare DownDetector, peste 130.000 de utilizatori au raportat întreruperi ale serviciilor companiei, scrie SkyNews.

Reprezentanții Vodafone au confirmat existența unei defecțiuni la nivel național, care afectează serviciile de broadband, 4G și 5G. „Suntem conștienți de o problemă majoră în rețeaua noastră, care afectează în prezent serviciile de broadband, 4G și 5G. Apreciem răbdarea clienților noștri în timp ce lucrăm pentru a remedia situația cât mai rapid posibil”, a declarat o purtătoare de cuvânt a companiei.

Pe rețelele sociale, utilizatorii și-au exprimat nemulțumirea față de situație. „E ca și cum Vodafone ar fi dispărut de pe fața pământului. Nu funcționează absolut nimic”, a scris un utilizator pe platforma X (fostul Twitter).

În același timp, aplicația Vodafone și site-ul oficial au înregistrat și ele perioade de nefuncționare, potrivit rapoartelor utilizatorilor.

