BREAKING Trump a decis să scutească smartphone-urile și computerele de la noile taxe impuse Chinei

Statele Unite au decis să excepteze smartphone-urile și computerele de la noile taxe vamale impuse de administrația Donald Trump, în contextul războiului comercial cu China, potrivit unei notificări emise de serviciul vamal american, transmite Le Figaro.

Majoritatea echipamentelor de telecomunicații pentru uz casnic sunt produse și asamblate în China, ceea ce ar fi putut duce la creșteri semnificative ale prețurilor de vânzare în Statele Unite.

Este un respiro pentru industrie. Statele Unite, aflate în mijlocul unui război comercial cu China, au decis să scutească smartphone-urile și computerele de noile taxe vamale impuse de Donald Trump, conform unei notificări a serviciului vamal american.

Aceste excepții se aplică în special produselor electronice importate în Statele Unite din China, căreia Donald Trump i-a impus taxe vamale de 145%. Semiconductoarele beneficiază, de asemenea, de o excepție de la suprataxa de 10% aplicată majorității partenerilor comerciali ai Statelor Unite.

Mai mulți componente esențiale pentru asamblarea produselor electronice sunt astfel scutite de taxe vamale suplimentare. CBP american (U.S. Customs and Border Protection) a listat o douăzeci de produse, printre care transductoare pe bază de semiconductori (de exemplu, microfoanele MEMS folosite în căști sau telefoane), dispozitive de stocare care utilizează semiconductori (stickuri USB, hard diskuri SSD, carduri SD, etc.) și ecrane plate.

