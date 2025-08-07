BREAKING Trump anunță tarife de 100% pe cipuri, cu excepții pentru Apple și alte companii care produc în SUA

Președintele american Donald Trump a declarat că va impune un tarif de 100% pe importurile care includ semiconductori, cu o excepție importantă: companiile care mută producția în Statele Unite vor fi scutite. Anunțul a fost făcut alături de CEO-ul Apple, Tim Cook, din Biroul Oval, unde s-a prezentat și un nou plan de investiții de 100 de miliarde de dolari din partea Apple, relatează Bloomberg.

„Vom impune un tarif foarte mare pe cipuri și semiconductori, dar vestea bună pentru companii precum Apple este că, dacă produceți în SUA sau v-ați angajat fără echivoc să produceți aici, nu va exista nicio taxă”, a declarat Trump. „Chiar dacă încă nu produceți efectiv, dacă sunteți în proces de construcție, nu se percepe nicio taxă.”

Această măsură reprezintă o victorie semnificativă pentru Apple și Tim Cook, care s-au confruntat cu amenințări tot mai mari din partea administrației Trump privind tarifele ce ar fi crescut semnificativ costurile de producție ale telefoanelor și computerelor companiei.

Apple a anunțat că investiția de 100 de miliarde de dolari va include un nou program de producție în SUA, menit să relocheze o parte mai mare din procesul de fabricație în interiorul granițelor americane. Printre partenerii din Programul American de Producție al Apple se numără Corning Inc., Applied Materials Inc. și Texas Instruments Inc.

Corning va dedica o fabrică întreagă din Kentucky pentru producția de sticlă destinată Apple, ceea ce va duce la o creștere cu 50% a numărului de angajați în acel stat. Corning furnizează deja sticlă pentru Apple încă de la primul iPhone, produs în aceeași fabrică.

Anterior, Apple anunțase o investiție de 500 de miliarde de dolari în SUA pe o perioadă de patru ani, sumă care va fi acum suplimentată până la un angajament total de 600 de miliarde. Aceste fonduri includ o nouă fabrică de servere în Houston, o academie pentru furnizori în Michigan și extinderea colaborării cu parteneri existenți din SUA.

Între timp, Trump continuă ofensiva tarifară globală, afectând direct lanțurile internaționale de aprovizionare ale Apple. India, o piață esențială pentru producția iPhone, va fi vizată de tarife de 50%, jumătate dintre acestea intrând în vigoare imediat după miezul nopții, iar restul la finalul lunii – în semn de penalizare pentru achizițiile de energie din Rusia. În plus, Vietnamul, unde Apple produce ceasuri, iPad-uri și MacBook-uri, a fost deja lovit de un tarif de 20%.

Tim Cook, un apropiat al administrației Trump, a făcut lobby activ pentru exceptarea iPhone-urilor de la tarife. Majoritatea telefoanelor vândute în SUA provin din India, iar restul dispozitivelor sunt fabricate în Vietnam.

De la victoria lui Trump în alegerile din 2024, mai mulți CEO au anunțat investiții masive în SUA, însă multe dintre acestea erau deja planificate sau conforme cu tendințele anterioare, potrivit unor analize Bloomberg. Anumiți economiști pun sub semnul întrebării dacă toate aceste angajamente se vor concretiza în investiții reale și locuri de muncă.

Deși promisiunile Apple sunt semnificative, ele nu corespund încă viziunii administrației Trump privind o relocare completă a producției în SUA. La începutul anului, Trump amenințase cu un tarif de cel puțin 25% dacă Apple nu va produce iPhone-ul în America. Cook a declarat recent că Apple va „face mai mult” în SUA, în timp ce continuă să optimizeze lanțul global de aprovizionare.