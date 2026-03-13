dark
Canal+ colaborează cu Google și OpenAI pentru a concura cu Netflix

George Radu
13 martie 2026
Canal +
Canal +, Credit foto: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia
Grupul media francez Canal+ a anunțat miercuri o serie de parteneriate pe termen lung cu Google Cloud și OpenAI, menite să integreze inteligența artificială generativă în fluxurile de producție și în serviciul său de streaming. Mișcarea vine ca răspuns la succesul algoritmilor de recomandare ai Netflix, Canal+ urmărind să atingă pragul de 100 de milioane de abonați până în 2030, potrivit Reuters.

Directorul general Maxime Saada a subliniat că parteneriatele sunt „foarte complementare”: Google se va concentra pe analiza datelor, în timp ce OpenAI va furniza recomandări personalizate pentru utilizatori, îmbunătățind experiența de vizionare.

Noile tehnologii vor indexa întreaga bibliotecă Canal+

Noile tehnologii vor indexa întreaga bibliotecă Canal+, și vor oferi recomandări mai precise și personalizate. În plus, echipele de producție vor putea folosi Veo 3, sistemul AI video generativ al Google, pentru a pre-vizualiza scene înainte de filmare sau pentru a recrea momente istorice pe baza fotografiilor de arhivă.

Începând cu iunie 2026, Canal+ va lansa un sistem de căutare inteligentă care va permite abonaților să facă cereri în limbaj natural și să primească sugestii personalizate generate de AI, depășind astfel metodele tradiționale de căutare pe baza cuvintelor cheie. „Ne concentrăm pe date”, a explicat Saada, precizând că modelele Google ajută la identificarea elementelor și descrierea scenelor, informații care pot fi utilizate de OpenAI pentru a optimiza motoarele de recomandare.

Implementarea va acoperi piețele europene și africane

Implementarea va acoperi piețele europene și africane unde aplicația Canal+ este disponibilă. Compania a asigurat că protecția proprietății intelectuale este garantată în parteneriat, drepturile și activele Canal+ fiind „profund protejate” în mediul securizat al Google Cloud.

  • George Radu este un autor care abordează subiecte variate din domeniul tehnologiei, apărării și viitorului. Domeniile sale de expertiză includ inteligența artificială etică, interfețele om-mașină (HMI), realitatea augmentată și virtuală aplicată (XR), precum și impactul social și cultural al noilor tehnologii. Nu se teme să pună întrebări dificile și să exploreze implicațiile filozofice ale inovațiilor tehnologice.

