Carburanții, mai scumpi de la 1 ianuarie: cât au ajuns să coste benzina și motorina după majorarea accizelor

De la începutul anului, șoferii plătesc mai mult pentru carburanți, după ce majorarea accizelor decisă de Guvern în vara trecută a intrat în vigoare la 1 ianuarie. Scumpirea este de aproximativ 34 de bani pe litru în cazul benzinei și de circa 30–31 de bani pentru motorină.

La finalul anului trecut, pe 31 decembrie 2025, prețurile practicate în stațiile Petrom din București se situau între 7,20 și 7,26 lei pentru un litru de benzină standard, respectiv între 7,42 și 7,47 lei pentru motorină, conform datelor publicate de peco-online. La stația Petrom Vitan, monitorizată de Economedia, benzina standard costa 7,24 lei pe litru, iar motorina 7,46 lei.

Odată cu intrarea în noul an, prețurile au fost ajustate în sus. La 1 ianuarie, un litru de benzină standard a ajuns la aproximativ 7,58 lei, în timp ce motorina se vinde cu circa 7,77 lei pe litru.

Creșterea vine în contextul majorării accizelor anunțate de Ministerul Finanțelor. Începând cu 1 ianuarie 2026, acciza pentru benzină a urcat la 3,06 lei pentru 1.000 de litri, de la 2,78 lei anterior, iar pentru motorină la 2,80 lei pentru 1.000 de litri, față de 2,54 lei.

În termeni practici, aceste modificări înseamnă costuri mai mari pentru șoferi. Un plin de 50 de litri de benzină este, în medie, cu aproximativ 16,5 lei mai scump, în timp ce alimentarea cu motorină presupune un cost suplimentar de circa 15 lei.