Omenirea se află la doar 85 de secunde de „miezul nopții”, cel mai apropiat punct de o catastrofă globală atins vreodată, potrivit celui mai recent anunț al Buletinului Oamenilor de Știință din domeniul Atomic, organizația care administrează celebrul Doomsday Clock (Ceasul Apocalipsei).

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Decizia de a avansa ceasul a fost motivată de un cumul de crize majore. Printre cele mai importante se numără războiul din Ucraina, conflictele armate din Orientul Mijlociu, inclusiv loviturile lansate de Israel și Statele Unite asupra Iranului, precum și tensiunile recurente dintre India și Pakistan, se arată într-un comunicat al organizației.

Războaie, arme nucleare și prăbușirea cooperării internaționale

„Înțelegerile globale obținute cu greu se destramă, iar competiția dintre marile puteri capătă o logică de tip câștigătorul ia tot, ceea ce subminează cooperarea necesară pentru reducerea riscurilor existențiale”, avertizează oamenii de știință.

În acest context, riscul unui conflict de amploare globală nu mai poate fi exclus, mai ales în condițiile în care războiul din Ucraina nu dă semne de încetare, iar NATO traversează o perioadă de instabilitate politică.

Inteligența artificială, un nou factor de risc

Pentru prima dată, experții includ inteligența artificială printre amenințările majore la adresa securității globale. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor AI, în lipsa unor reguli clare, este considerată un risc atât pentru stabilitatea politică, cât și pentru societate.

Steve Fetter, membru al consiliului Buletinului Oamenilor de Știință din domeniul Atomic, atrage atenția asupra pericolului reprezentat de conținutul fals generat de AI, imagini și videoclipuri capabile să manipuleze opinia publică, să provoace panică sau chiar violențe.

„Astfel de materiale pot convinge oamenii că s-au petrecut evenimente care, în realitate, nu au avut loc. Vorbim despre revolte, atacuri sau acte de război complet fabricate”, a explicat Fetter.

În plus, extinderea rapidă a centrelor de date necesare funcționării AI pune presiune suplimentară pe mediu.

Criza climatică și lipsa de acțiune

Schimbările climatice rămân un alt factor-cheie în apropierea de „miezul nopții”. Oamenii de știință invocă intensificarea secetelor, valurilor de căldură și inundațiilor, precum și lipsa unor măsuri internaționale eficiente pentru combaterea încălzirii globale.

Organizația critică deschis politicile care favorizează combustibilii fosili și încetinesc tranziția către energia regenerabilă, subliniind că inacțiunea politică amplifică riscurile pe termen lung.

Un simbol vechi de aproape 80 de ani

Organizația Oamenilor de Știință din domeniul Atomic a fost fondată în 1945 de Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer și alți cercetători implicați în Proiectul Manhattan, care a dus la crearea primei bombe atomice. Doi ani mai târziu, doi dintre co-fondatorii organizației, Eugene Rabinowitch și Hyman Goldsmith au lansat Ceasul Apocalipsei ca instrument simbolic de comunicare a pericolelor generate de progresul științific scăpat de sub control.

Inițial concentrat pe amenințarea nucleară, ceasul reflectă astăzi un spectru mult mai larg de riscuri, de la pandemii și biotehnologie până la inteligență artificială.

În ultimii ani, indicatorul s-a apropiat constant de miezul nopții: 90 de secunde în 2023, 89 de secunde în 2024, iar acum 85 de secunde, un semnal de alarmă fără precedent.