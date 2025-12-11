Uniunea Europeană pregătește finanțarea pentru construcția a patru sau cinci centre majore pentru antrenarea modelelor de inteligență artificială, numite gigafabrici.

Germania și Franța sunt considerate favorite pentru două dintre aceste proiecte. În paralel, mai multe state din Europa Centrală și de Est încearcă să construiască împreună o ofertă comună pentru a câștiga un loc în acest program, scrie Economedia.

Cehia schimbă strategia și se alătură unui efort regional

Schimbarea de strategie a venit din Cehia. Potrivit responsabilului guvernamental pentru inteligență artificială, Jan Kavalírek, interesul ridicat pentru proiectele de gigafabrici a determinat Praga să renunțe la ideea unui proiect doar național. „Ne-am dat seama că va fi o competiție dură”, a spus el.

Cehia a abordat Polonia, care lucra deja la un proiect numit „Baltic AI Gigafactory”, realizat împreună cu Estonia, Letonia și Lituania. La finalul lui noiembrie, delegațiile cehă și poloneză s-au întâlnit la Varșovia și au convenit să depună o ofertă comună. Consorțiul propune două amplasamente conectate: unul la Praga și unul în Polonia. Ministerul polonez al digitalizării analizează cinci posibile locații: Poznań, Wrocław, Varșovia și zone din apropierea Cracoviei.

Alianță deschisă și ambiții regionale

Kavalírek afirmă că proiectul rămâne deschis pentru alte țări din regiune. Discuțiile de la Consiliul Telecom de la Bruxelles au adus și mai mult interes. „Obiectivul final este să creăm cel mai mare consorțiu posibil în Europa Centrală. Și să spunem Comisiei: am încercat ceva aici, suntem uniți de data aceasta. Selectați-ne pentru o gigafabrică”, a declarat el.

Obstacole politice și tehnice

Proiectul se suprapune însă cu mai multe incertitudini politice și tehnice. În Cehia urmează schimbarea guvernului, după victoria electorală a lui Andrej Babiš. Nu este clar dacă noul executiv va menține aceleași priorități în domeniul tehnologiei.

În plus, Comisia Europeană a anunțat recent că următoarea etapă din procesul de selecție va fi amânată până în primăvara anului 2026. Această decizie are efect direct asupra planificării, deoarece proiectele necesită volume mari de cipuri specializate pentru AI.

Producătorul NVIDIA a transmis că o nouă generație de produse va apărea în 2027. În aceste condiții, Kavalírek crede că ar putea fi utilă o ajustare a calendarului. O întârziere ar permite construirea unor centre bazate pe tehnologia cea mai nouă. Cu toate acestea, el spune că pregătirile continuă. Lucrările la amplasamentul din Praga au început deja.

Proiectul avansează în Polonia și rămâne atractiv pentru investitori

Și Polonia confirmă avansul proiectului. Ministerul digitalizării afirmă că va depune o propunere fermă. „Vom oferi o propunere comună solidă și vom fi pregătiți în ianuarie, precum și în martie, indiferent de momentul în care se va deschide apelul”, a transmis instituția.

Chiar și în scenariul în care planurile Comisiei ar eșua, Kavalírek susține că proiectul ar putea continua pe o variantă redusă, doar cu investiții private.

Rămâne totuși întrebarea dacă Europa are suficiente companii de AI care să folosească astfel de centre de antrenare. Kavalírek spune că discuțiile cu industria, startupurile și mediul universitar indică un interes real. „Sunt sigur de un lucru: dacă nu o vom construi acum, peste cinci ani ne vom gândi că nu a fost înțelept să nu o facem”, a declarat el.

Regiunea caută un rol mai puternic în infrastructura de AI

Statele central-europene încearcă astfel să demonstreze că pot acționa coordonat și că pot crea un pol puternic pentru dezvoltarea AI în regiune. În joc se află accesul la infrastructură critică, la tehnologie de vârf și la finanțare europeană esențială pentru viitoarea industrie a modelelor de inteligență artificială.