Volkswagen AG începe să își extindă activitatea dincolo de producția de vehicule electrice și intră pe piața stocării și tranzacționării energiei. Decizia vine într-un moment în care creșterea globală a pieței de automobile electrice nu mai este la nivelul prognozelor optimiste de acum câțiva ani, potrivit unei analize Bloomberg citate de Agerpres.

Primul pas concret a fost făcut luni, când grupul german a pus în funcțiune o instalație majoră de stocare a energiei la Salzgitter, în Germania. Sistemul este conceput pentru a furniza electricitate pentru până la 20.000 de locuințe, timp de aproximativ două ore.

Instalația este conectată la rețea și va tranzacționa energie

Proiectul nu este doar o infrastructură tehnică pentru stabilizarea rețelei. Instalația este conectată direct la sistemul energetic și va fi utilizată inclusiv pentru tranzacționarea energiei pe bursa europeană de electricitate EPEX SPOT.

Tehnologia folosită se bazează pe celule produse de PowerCo, divizia internă de baterii a Volkswagen.

Această divizie a fost lansată inițial cu planuri extrem de ambițioase. Grupul german lua în calcul construirea a până la șapte fabrici de baterii pentru vehicule electrice. Între timp însă, strategia a fost ajustată, iar proiectul fabricii de celule din Salzgitter a fost revizuit.

Cererea mai slabă pentru mașini electrice schimbă strategia

Decizia reflectă schimbările din piața auto globală. Volkswagen încearcă să găsească noi surse de venit pentru tehnologia bateriilor, într-un context în care furnizorii dominanți din China reduc agresiv prețurile, iar vânzările de vehicule electrice cresc mai lent decât se anticipa.

În urmă cu câțiva ani, compania își propusese să atingă până în 2030 o capacitate de producție a bateriilor suficientă pentru aproximativ trei milioane de vehicule electrice anual. Obiectivul a fost stabilit într-o perioadă în care prognozele privind creșterea pieței de automobile electrice erau mult mai optimiste.

Stocarea energiei devine o piață în plină expansiune

În paralel, cererea pentru sisteme de stocare a energiei crește rapid. Dezvoltarea accelerată a centrelor de date, mari consumatoare de electricitate, dar și integrarea tot mai extinsă a energiei regenerabile în rețelele electrice determină o nevoie tot mai mare de soluții de stocare.

„Stocarea energiei și comercializarea energiei reprezintă o nouă zonă strategică de afaceri cu un potențial puternic de creștere”, a declarat directorul general al Volkswagen, Oliver Blume.

Planurile PowerCo au fost deja reduse

De la lansarea diviziei PowerCo în 2022, Volkswagen a redus la jumătate capacitatea planificată pentru fabrica de celule din Salzgitter, până la aproximativ 20 de gigawați-oră pe an. Decizia reflectă vânzările sub așteptări ale vehiculelor electrice pe baterii.

Compania continuă însă să mențină planurile pentru o capacitate totală pe termen lung de până la 200 de gigawați-oră, distribuită în trei fabrici amplasate în Germania, Spania și Canada. Directorii Volkswagen spun însă că ritmul extinderii va depinde de evoluția pieței auto.

Volkswagen vrea un ecosistem energetic complet la Salzgitter

La Salzgitter, producătorul german încearcă acum să construiască un ecosistem energetic integrat. Producția de celule, stocarea staționară și tranzacționarea digitală a energiei sunt reunite în același hub industrial.

Strategia ar putea permite companiei să valorifice tehnologia bateriilor și pentru servicii de rețea sau pentru comerțul cu energie. În același timp, Volkswagen speră să reducă presiunea financiară asupra diviziei PowerCo și să contribuie la tranziția energetică a Germaniei.

Acest lucru se întâmplă într-un context global tensionat, în care conflictul din Iran alimentează creșteri ale prețurilor la petrol și gaze.