CJ Suceava introduce pontajul electronic / Sistemul de recunoaștere facială și cod PIN a costat peste 130.000 de lei

Angajații Consiliului Județean Suceava nu vor mai marca simplu prezența la serviciu: un sistem modern de pontaj electronic, conectat la porți batante și capabil să înregistreze automat orele de lucru, absențele și orele suplimentare va asigura o evidență precisă a salariaților, transmite Mediafax.

Consiliul Județean Suceava va implementa un sistem de pontaj electronic destinat monitorizării stricte a prezenței angajaților la serviciu. Noul sistem va fi instalat poarta Palatului Administrativ destinată salariaților CJ și este așteptat să devină funcțional cel mai probabil la începutul anului viitor. Până atunci, sistemul se află în faza de teste tehnice, a declarat vicepreședintele CJ, Nicolae Robu, adăugând că va fi pus în funcțiune imediat ce probele vor fi finalizate.

Sistemul electronic de pontaj utilizează autentificare multiplă, prin recunoaștere facială și cod PIN, și este conectat la porți batante de acces. Acesta va permite evidențierea precisă a orele de început și sfârșit ale programului, monitorizarea orelor suplimentare, concediilor și absențelor, precum și generarea automată de rapoarte.

Potrivit conducerii CJ, implementarea acestui sistem va contribui la creșterea transparenței și responsabilizării personalului, dar reprezintă și un pas semnificativ în procesul de digitalizare și eficientizare a activității instituției, notează Monitorul de Suceava. Costul achiziției a fost de 133.004 lei.

Specialiștii în digitalizare din cadrul instituției subliniază că introducerea acestui sistem nu doar că va simplifica procesul de monitorizare a prezenței și salarizare, dar va permite și controlul eficient al resurselor umane, reducând riscurile de erori sau abateri. În plus, informațiile generate automat vor putea fi folosite în cadrul auditului intern.