Comisia Europeană a deschis trei investigații majore privind serviciile de cloud computing, în baza Regulamentului privind piețele digitale (DMA). Demersul vizează stabilirea dacă Amazon Web Services (AWS) și Microsoft Azure ar trebui desemnate drept „controlori ai fluxului de informație”, așa-numiții gatekeeperi, chiar dacă nu ating în mod formal pragurile prevăzute de regulament privind dimensiunea, numărul de utilizatori și poziția pe piață, se arată într-un comunicat oficial al Comisiei Europene.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Cele două anchete care vizeaza Amazon și Microsoft urmăresc să clarifice dacă aceste platforme cloud au devenit puncte de trecere esențiale între companii și consumatori, pentru a-și consolida poziția în ecosistemul digital european. O a treia investigație, separată, va analiza modul în care DMA abordează practicile potențial anticoncurențiale din sectorul cloud și dacă reglementarea actuală este suficientă pentru a menține un mediu deschis și echitabil.

Cloud-ul, infrastructură critică pentru economia digitală europeană

Cloud computingul este esențial pentru funcționarea multor servicii digitale și reprezintă baza pe care se dezvoltă inteligența artificială. Oficialii europeni avertizează că, pentru a asigura inovația și autonomia strategică a Uniunii, furnizorii de servicii cloud trebuie să opereze într-un cadru competitiv și transparent.

Analize de piață recente au arătat că Amazon Web Services și Microsoft Azure ocupă poziții dominante, cu influență majoră asupra companiilor dependente de aceste infrastructuri. Comisia va examina și dacă anumite caracteristici structurale ale industriei, cum ar fi efectele de rețea, costurile mari de schimbare a furnizorului sau integrarea verticală, pot întări și mai mult puterea celor doi giganți.

Dacă investigația va concluziona că AWS și Azure acționează ca „gatekeeperi”, serviciile lor vor fi adăugate oficial pe lista platformelor esențiale supuse obligațiilor stricte impuse prin DMA. Atât Amazon, cât și Microsoft sunt deja clasificate ca gatekeeperi pentru alte tipuri de servicii digitale.

Anchetă mai largă asupra practicilor din industria cloud

În paralel, Comisia colectează informații de la companii, dezvoltatori și alți actori relevanți pentru a evalua dacă DMA rezolvă suficient de bine comportamentele considerate neloiale sau anticoncurențiale.

Analiza va include potențiale obstacole în interoperabilitate, condiții restrictive de acces la date, servicii de tip „tying and bundling” și clauze contractuale dezechilibrate.

Calendarul anchetelor

Investigațiile în AWS și Microsoft Azure ar trebui finalizate în 12 luni.

În cazul unei desemnări oficiale ca gatekeeperi în zona cloud, companiile vor avea șase luni pentru a se conforma obligativităților impuse. Ancheta mai amplă privind aplicarea DMA în sectorul cloud va culmina cu un raport final în 18 luni, raport care ar putea duce la actualizarea regulamentului printr-un act delegat.

Ce urmărește DMA

Regulamentul privind piețele digitale are ca scop menținerea unui mediu concurențial sănătos în sectorul digital. El identifică platformele dominante care controlează puncte de acces esențiale către utilizatori și le impune reguli clare pentru a preveni comportamentele abuzive. Chiar și platformele care nu ating pragurile cantitative pot fi investigate dacă există suspiciuni că ocupă o poziție strategică de „poartă de acces”.

Comisia analizează factori precum dimensiunea furnizorului, efectele de rețea, costurile de migrare, structura conglomeratului și integrarea verticală. Investigațiile actuale sunt derulate împreună cu Autoritatea neerlandeză pentru consumatori și piețe (ACM), în cadrul unei echipe comune de anchetă.