Comisia Europeană lansează un mecanism de finanțare de trei miliarde de euro pentru decarbonizarea clădirilor și transportului rutier

Banca Europeană de Investiţii (BEI) a convenit joi asupra unei facilităţi de alimentare anticipată ETS2, dezvoltată în comun cu Comisia Europeană, care pune la dispoziţie trei miliarde de euro pentru a accelera investiţiile în decarbonizarea sectoarelor vizate de noul sistem al UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS2), în special a clădirilor şi a transportului rutier, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Urmărește cele mai noi producții video TechRider.ro - articolul continuă mai jos -

Acest lucru va permite statelor membre care au transpus ETS2 să acceseze programele de finanţare şi de prefinanţare înainte de lansarea noului sistem în 2028 şi de colectarea veniturilor, transmite Agerpres.

Finanţarea concentrată la începutul perioadei va stimula în principal investiţiile în sisteme de încălzire şi răcire mai curate şi va diminua cererea de energie în locuinţele şi clădirile din UE. Aceasta va garanta că tranziţia în sectoarele ETS2 este echitabilă din punct de vedere social şi eficientă din punct de vedere economic şi sprijină obiectivele UE în materie de climă şi energie. Investiţiile viitoare vor aduce beneficii directe gospodăriilor cu venituri mici şi medii, făcând soluţiile curate mai accesibile ca preţ pentru cetăţeni, în conformitate cu obiectivele Fondului pentru atenuarea impactului social al acţiunilor climatice şi cu planurile naţionale pentru atenuarea impactului social al acţiunilor climatice, a precizat Executivul comunitar.

„Prin intermediul mecanismului de alimentare anticipată din cadrul ETS2 al BEI, trei miliarde de euro sunt puse la dispoziţia statelor membre pentru a sprijini gospodăriile cu venituri mici şi medii în tranziţia către o economie curată. Scopul este de a accelera implementarea unor soluţii care să reducă facturile la energie şi transport, cum ar fi pompele de căldură şi sistemele de vehicule electrice. Aceasta face parte dintr-un pachet de măsuri menite să asigure o fază lină a ETS2 şi o tranziţie echitabilă din punct de vedere social. Acest lucru se va adăuga Fondului pentru atenuarea impactului social al acţiunilor climatice”, a declarat comisarul pentru climă, zero emisii nete şi creştere curată, Wopke Hoekstra.

Facilitatea de alimentare anticipată din cadrul ETS2 va sprijini, de asemenea, măsuri de încurajare a trecerii la transportul public şi comun, de îmbunătăţire a multimodalităţii şi de extindere a schemelor de e-mobilitate. Aceasta va contribui, de asemenea, la accelerarea adoptării vehiculelor cu emisii zero, a bicicletelor electrice şi a instalării infrastructurii de reîncărcare şi de realimentare.

Există posibilitatea unei suplimentări a instrumentului la o dată ulterioară. Acest mecanism face parte din pachetul de măsuri specifice propuse de Comisie pentru a asigura o lansare treptată şi fără probleme a ETS2, a informat Executivul comunitar.