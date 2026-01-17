O companie din România, selectată pentru a contribui la digitalizarea Comisiei Europene

Comisia Europeană a selectat consorțiul format din AREMIS, în calitate de partener principal, și Archibus Solution Center România pentru furnizarea de servicii de consultanță și suport în domeniul digital workplace.

Contractul are o durată de șase ani și vizează platforma de management imobiliar și a spațiilor de lucru utilizată de instituția europeană.

Atribuirea contractului a avut loc în urma unei proceduri competitive desfășurate la nivel european și urmărește consolidarea și modernizarea mediului de lucru digital al Comisiei Europene. Proiectul presupune implementarea și operarea unui sistem integrat pentru administrarea spațiilor, activelor, activităților de mentenanță și siguranței la locul de muncă.

Rolul consorțiului și colaborarea cu direcțiile generale

Echipele mixte AREMIS – Archibus Solution Center România vor colabora direct cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a susține obiectivele digitale și operaționale ale direcțiilor generale implicate. Potrivit informațiilor comunicate, consorțiul va furniza expertiză tehnică, servicii de suport, mentenanță, upgrade și integrare, precum și stabilitate operațională pe termen lung.

AREMIS colaborează cu Comisia Europeană pe platforma Archibus de aproape zece ani. Reprezentanții companiei precizează că noul contract-cadru reprezintă o continuare a acestui parteneriat, construit în timp, și o reconfirmare a competențelor tehnice recunoscute la nivel european.

În cadrul proiectului, AREMIS va asigura atât consultanță strategică în domeniul soluțiilor de digital workplace, cât și continuitatea operațională și performanța platformei pentru utilizatorii finali.

Expertiză românească în proiecte europene de amploare

La rândul său, Archibus Solution Center România subliniază că includerea în acest consorțiu reflectă recunoașterea expertizei românești în proiecte complexe, cu operare pe termen lung, derulate la nivel european. Compania va contribui la modernizarea infrastructurii digitale și la susținerea operațiunilor Comisiei Europene în cadrul noului contract.