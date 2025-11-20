Companiile IT grecești par să fi identificat „filonul de aur” al Balcanilor, de aceea își îndreaptă privirea din ce în ce mai mult către România – o piață care, în ciuda creșterii rapide din ultimul deceniu, rămâne încă deschisă oportunităților, prezentând marje semnificative pentru extinderea activităților de afaceri, arată o analiză a publicației elene Capital, citată de Rador.

Aflată la intersecția Europei de Sud-Est, România evoluează într-una dintre cele mai atractive destinații tehnologice pentru grupurile grecești, care văd că regiunea „seamănă” cu Grecia de acum cincisprezece ani: un număr mare de întreprinderi mici și mijlocii, o nevoie de modernizare digitală și cheltuieli IT mai mici în comparație cu Occidentul.

Proximitatea geografică și, mai presus de toate, faptul că România aparține pieței unice europene creează un mediu ideal pentru expansiunea în străinătate a companiilor grecești de tehnologie. În ultimii ani, grupurile „în continuă mișcare” din acest sector au reușit să-și construiască o prezență puternică pe piața locală, fie prin filiale, fie prin achiziții țintite care deschid porțile către noi clienți și segmente specializate.

Un exemplu caracteristic este cel al societății mixte Entersoftone, care deservește deja peste 90.000 de clienți în patru țări. După cum a remarcat recent CEO-ul companiei, Antonis Kotzamanidis, în cadrul unui eveniment de presă, România este în prezent a doua cea mai mare piață a lor după Grecia, în timp ce „perspectiva de a crește în continuare este enormă”. O piață fragmentată, cu mii de întreprinderi mici care sunt „însetate” după instrumente de digitalizare, dar care deocamdată cheltuiesc – potrivit acestuia – „jumătate din ceea ce cheltuiește Grecia pentru soluții IT”.

În esență, este vorba despre un mediu gata să se maturizeze, în care software-ul grecesc pentru afaceri este extrem de competitiv, adesea peste media europeană. Din acest motiv, România se află în centrul planificării strategice a Entersoftone, care se pregătește să concentreze o cotă importantă a dezvoltării sale asupra unei piețe care pare să aibă încă un loc enorm pentru maturizarea digitală.

Nu este o coincidență faptul că înainte de finalizarea procedurilor de fuziune, atât Entersoft, cât și SoftOne întreprinseseră deja pași agresivi: achiziția de către SoftOne a QBS Retail & Logistics și achiziția de către Entersoft a 75% din BIT Software. Aceste acțiuni le-au consolidat prezența și le-au oferit acces la rețele de clienți maturi și organizați.

Alte grupuri grecești urmează aceeași cale. Vara trecută, Real Consulting a finalizat achiziția a 95% din Smart UX Development S.R.L. pentru 2,736 milioane de euro, extinzându-și dinamic prezența în Balcani. Smart UX Development, cu sediul în București, este specializată în furnizarea de consultanță și servicii de implementare SAP S/4HANA Utilities, oferind soluții adaptate cerințelor companiilor de energie și utilități.

În același timp, Uni Systems, membră a grupului Quest, menține una dintre cele mai vechi filiale IT grecești din România, dovedind că țara este un centru strategic constant pentru activitatea sa.

În sfârșit, compania Q&R a întreprins recent o mișcare strategică, odată cu crearea unei noi divizii în Balcani, cu scopul de a pătrunde în țările din regiune, de a dezvolta parteneriate strategice și de a valorifica noile oportunități de afaceri care vor apărea.

Traducerea Rador: Carolina Ciulu