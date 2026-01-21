Proiectul Mercedes-Benz Places/ Binghatti City, primul oraș din lume realizat sub brandul Mercedes-Benz, a fost prezentat oficial în Dubai. Este vorba despre un proiect imobiliar de mari dimensiuni dezvoltat de compania din Emiratele Arabe Unite Binghatti, în parteneriat cu producătorul auto german. Ansamblul va fi construit în cartierul Nad Al Sheba și presupune o investiție de 30 de miliarde de dirhami (aproximativ 8,2 miliarde de dolari), și urmează să se întindă pe o suprafață de peste 930.000 de metri pătrați, anunță Interesting Engineering.

Proiectul reprezintă prima comunitate urbană planificată și realizată integral de Binghatti, și se înscrie printre cele mai ambițioase dezvoltări rezidențiale anunțate până acum în regiune. Spre deosebire de proiectele imobiliare tradiționale, centrate pe un singur turn sau pe un grup restrâns de clădiri, Binghatti City a fost conceput ca un district urban în toată regula, care reunește locuințe, facilități de lifestyle, zone de recreere și spații verzi într-o identitate arhitecturală unitară, inspirată de design-ul Mercedes-Benz.

Construcția orașului va avea loc în trei etape distincte, fiecare dintre ele urmând să aducă noi clădiri și funcțiuni. Această abordare, anunță oficialii Binghatti, permite extinderea treptată a infrastructurii și a facilităților, dar păstrează în același timp coerența stilistică și funcțională a întregului ansamblu.

Locuințe variate și turnuri emblematice

Oferta rezidențială va cuprinde garsoniere, apartamente cu două sau trei camere, precum și reședințe de mari dimensiuni, cu patru sau cinci camere, destinate segmentului de lux. Un element central al proiectului este turnul Vision Iconic, prezentat drept cea mai recentă creație conceptuală Mercedes-Benz. Clădirea va găzdui exclusiv locuințe premium și va funcționa ca punct de referință vizual pentru întregul oraș.

În centrul orașului se va afla și un turn spirală, gândit ca piesa arhitecturală definitorie a orașului. Dezvoltatorii îl descriu ca un simbol al mișcării și al inovației, în acord cu moștenirea auto a Mercedes-Benz. Prin dimensiuni și complexitatea geometrică, acest turn este prezentat, de asemenea, ca unul dintre cele mai ambițioase repere rezidențiale din regiune.

Influențe din anii 1930 și o promenadă verde amplă

Conceptul Vision Iconic își are sursa de inspirație în epoca designului auto din anii 1930, reinterpretată prin tehnologii moderne de construcție și soluții contemporane de sustenabilitate. Această combinație urmărește să lege tradiția estetică a mărcii Mercedes-Benz de cerințele vieții urbane moderne.

Un alt element esențial al proiectului este Grand Promenade, o amplă zonă verde centrală, în jurul căreia vor fi dispuse 12 turnuri sincronizate arhitectural. Spațiul va include elemente de apă, zone umbrite, pavilioane de artă, trasee pentru activități recreative, zone de explorare și puncte de belvedere.

Facilități integrate și viață urbană completă

În cadrul dezvoltării vor fi construite aproximativ 13.000 de apartamente, ai căror rezidenți vor avea acces la o rețea extinsă de facilități. Printre acestea se numără 12 cluburi sportive exclusive, spații de wellness, zone de recreere interioare și spații comunitare amplasate în diferite puncte ale orașului.

Obiectivul declarat al dezvoltatorilor este crearea unui mediu de viață autosuficient, care să susțină activitățile de relaxare, fitness și socializare pe tot parcursul anului.

O colaborare care mizează pe viitorul locuirii

Președintele Binghatti, Muhammad Binghatti, a subliniat importanța parteneriatului cu Mercedes-Benz, și a afirmat că cele două branduri revin împreună „nu doar pentru a continua succesul primei colaborări, ci pentru a imagina ce poate deveni viitorul locuirii atunci când ingeniozitatea auto și inovația arhitecturală se întâlnesc la scara unui oraș”.

La rândul său, Mathias Geisen, reprezentant al Mercedes-Benz, a declarat că acest plan reprezintă „cea mai pură expresie a filozofiei de design a mărcii, una care v extinzde ADN-ul Mercedes-Benz din domeniul auto într-un mediu de viață construit cu precizie tehnică”.