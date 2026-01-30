Digital Innovation Summit Bucharest 2026 va avea loc în luna martie, la Palatul Parlamentului

Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București) organizează, în perioada 10–12 martie, la Palatul Parlamentului, o nouă ediție a evenimentului internațional Digital Innovation Summit Bucharest (DISB 2026), dedicat temelor legate de transformarea digitală.

Potrivit organizatorilor, summitul se va desfășura sub Înaltul Patronaj al președintelui Camerei Deputaților și al Guvernului României și va reuni factori de decizie, experți internaționali, reprezentanți ai mediului academic, ai industriei și ai administrației publice. Scopul evenimentului este dezbaterea principalelor provocări și direcții de evoluție din domeniul tehnologiilor digitale, transmite Agerpres.

DISB 2026 include mai multe conferințe cu tradiție, organizate în cadrul aceluiași format: Critical Infrastructure Protection Forum (CIP Forum), ajuns la ediția a IX-a, axat pe tehnologii dual-use și inteligență artificială; International Conference on Cyber Diplomacy (ICCD), ediția a V-a; Blockchain Intelligence Forum, ediția a II-a; International Conference on Virtual Learning (ICVL), ediția a XXI-a; precum și Conferința Națională de Învățământ Virtual (CNIV), ediția a XXIV-a.

Agenda evenimentului acoperă subiecte precum inteligența artificială, securitatea cibernetică, protecția infrastructurilor critice, tehnologiile blockchain, guvernanța digitală, educația digitală și cooperarea internațională în domeniul tehnologiilor emergente.

„Digital Innovation Summit Bucharest 2026 este mai mult decât un eveniment – este o platformă de dialog şi cooperare internaţională. Ne propunem să aducem împreună viziuni, expertiză şi soluţii concrete pentru consolidarea rezilienţei digitale şi pentru valorificarea tehnologiilor emergente în beneficiul societăţii şi economiei. ICI Bucureşti contribuie astfel la susţinerea transformării digitale la nivel naţional şi european”, a declarat Victor Vevera, directorul general al ICI București.

Organizatorii anunță că evenimentul va include și sesiuni dedicate networkingului, menite să faciliteze interacțiunea dintre diplomați, lideri de opinie, cercetători și reprezentanți ai sectorului privat.

Participarea la Digital Innovation Summit Bucharest 2026 este posibilă exclusiv pe baza unei înregistrări online, disponibile pe site-ul oficial al evenimentului.