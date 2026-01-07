Directorii unor companii spun că perioada în care „înveți o dată, muncești toată viața” s-a terminat odată cu inteligența artificială

Inteligența artificială remodelează tehnologia cu o viteză și o amploare fără precedent în comparație cu orice revoluție tehnologică anterioară, spun Bob Sternfels, Global Managing Partner al McKinsey & Company și Hemant Taneja, CEO al General Catalyst, într-o înregistrare live realizată marți a podcastului All-In, realizat de co-gazda Jason Calacanis, potrivit TechCrunch, scrie Economedia.

Discuția lor s-a concentrat pe modul în care AI transformă strategiile de investiții și forța de muncă.

„Lumea s-a schimbat complet”, a spus Taneja despre creșterea fără precedent a companiilor de AI.

El a menționat că, în timp ce Stripe a avut nevoie de aproximativ 12 ani pentru a ajunge la o evaluare de 100 de miliarde de dolari, Anthropic, o altă companie din portofoliul General Catalyst, a urcat de la o evaluare de 60 de miliarde de dolari anul trecut la „câteva sute de miliarde de dolari” anul acesta.

Taneja crede că suntem pe punctul de a vedea un nou val de companii evaluate la trilioane de dolari.

„Nu este o idee nerealistă în cazul Anthropic, OpenAI și a câtorva altele”, a spus el.

Calacanis i-a provocat să explice ce anume determină această creștere explozivă. Potrivit lui Sternfels de la McKinsey, deși multe companii testează produse bazate pe AI, companiile non-tehnologice rămân ezitante în privința adoptării complete. Sternfels spune că întrebarea pe care consultanții McKinsey o aud adesea de la directori generali este: „Pe cine ascult acum, pe CFO sau pe CIO?”

Directorii financiari (CFO), văzând puține randamente ale investițiilor, susțin amânarea implementării. Între timp, directorii IT (CIO) susțin că este „o nebunie” să nu adopți AI, deoarece „vom fi perturbați”, a spus Sternfels.

O altă preocupare majoră este modul în care AI remodelează forța de muncă.

„Unii oameni se uită la AI și le este frică”, a spus Calacanis,

El menționează că AI ar putea înlocui locurile de muncă de nivel de intrare ocupate în mod tradițional de absolvenți recenți. El i-a întrebat pe Sternfels și Taneja ce sfaturi au pentru tineri în acest nou context.

Sternfels a spus că, deși modelele de AI pot gestiona multe sarcini, judecata solidă și creativitatea rămân competențele esențiale pe care oamenii trebuie să le aducă pentru a reuși într-o lume impregnată de AI.

Între timp, Taneja a susținut că oamenii trebuie să recunoască faptul că „dobândirea și re-dobândirea de competențe” va fi un demers pe tot parcursul vieții.

„Această idee că petrecem 22 de ani învățând și apoi 40 de ani muncind este depășită”, a spus el.

Calacanis a fost de acord că, într-o lume în care poate dura mai puțin să construiești un agent AI decât să formezi un nou angajat, oamenii trebuie să găsească modalități de a rămâne relevanți.

„Pentru a ieși în evidență, va trebui să arăți îndrăzneală, determinare, pasiune”, a spus el.

Sternfels a oferit o privire asupra acelui viitor. Deși se așteaptă ca McKinsey să aibă până la sfârșitul lui 2026 tot atâția agenți AI „personalizați” câți angajați, el a subliniat că numărul total de angajați nu va scădea neapărat. În schimb, firma își schimbă structura: își crește cu 25% numărul de angajați care lucrează direct cu clienții, în timp ce reduce rolurile din back-office cu același procent.