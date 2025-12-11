Walt Disney va investi 1 miliard de dolari în OpenAI și va permite folosirea unor personaje din Star Wars, Pixar și Marvel în generatorul video Sora. Acordul, valabil pe trei ani, marchează un pas important pentru industria de divertisment, care încearcă să integreze tehnologiile de inteligență artificială fără a afecta drepturile creatorilor sau procesele tradiționale de producție, scrie Reuters.

Personajele licențiate și regulile de utilizare

Disney va licenția personaje precum Mickey Mouse, Cenușăreasa și Mufasa. Acestea vor putea fi folosite în Sora și în ChatGPT Images începând de anul viitor. Acordul nu include utilizarea asemănărilor sau vocilor actorilor. Compania spune că parteneriatul are reguli clare pentru a împiedica apariția personajelor în situații nepotrivite și pentru a controla modul în care sunt folosite în antrenarea modelului de generare video sau imagini, astfel încât identitatea lor vizuală să fie protejată.

„Prin această colaborare cu OpenAI vom extinde în mod responsabil și atent aria poveștilor noastre prin AI generativă, respectând și protejând creatorii și lucrările acestora”, a declarat CEO-ul Disney, Bob Iger.

Istoricul negocierilor

Discuțiile dintre Iger și Sam Altman au început acum câțiva ani. Cei doi au analizat modul în care AI generativă poate evidenția potențialul personajelor și poveștilor Disney. Surse apropiate negocierilor spun că OpenAI a oferit companiei acces timpuriu la Sora, iar Disney a considerat că startup-ul este dispus să lucreze transparent și constructiv.

Conținut generat de utilizatori pe Disney+

Iger a sugerat această direcție în noiembrie, într-o discuție cu investitorii. El a spus că inteligența artificială va permite abonaților Disney+ să creeze conținut scurt. Acordul prevede că o parte dintre videoclipurile generate de utilizatori va fi publicată chiar pe platformă. Disney urmărește astfel să valorifice interesul tot mai mare pentru formatele video scurte.

Integrare internă și achiziții de acțiuni

Parteneriatul include și utilizarea ChatGPT în interiorul companiei. Disney va integra instrumentele OpenAI în activități interne, inclusiv în procese care pot simplifica producția de film. Conglomeratul media va primi și opțiuni pentru achiziția de acțiuni suplimentare la OpenAI.

Reacții din industrie și preocupări ale artiștilor

Colaborarea vine într-o perioadă sensibilă pentru industria americană de cinematografie. Creative Artists Agency a avertizat recent că Sora ar putea expune artiștii la „riscuri semnificative”. Agenția a ridicat întrebări despre modul în care profesioniștii ar putea fi compensați pentru munca lor. Analiștii spun că un acord între un mare studio și o companie de AI va stârni reacții din partea sindicatelor, însă influența acestora este limitată.

Dispute legate de copyright

Disney se confruntă și cu dispute legate de drepturile de autor. CNBC a relatat că studioul a trimis o scrisoare oficială către Google, acuzând încălcarea copyrightului. În iunie, Disney și Universal au dat în judecată compania Midjourney pentru folosirea fără permisiune a unor personaje celebre.

Pentru Disney, acordul cu OpenAI este o investiție strategică într-o tehnologie care schimbă modul în care publicul consumă conținut.

Pentru OpenAI, colaborarea reprezintă un pas major în zona de divertisment.

Ambele companii afirmă că vor dezvolta produse și experiențe noi pentru consumatori, dar și instrumente mai eficiente pentru producție, cu respectarea limitelor privind utilizarea proprietății intelectuale și a modului în care modelele sunt antrenate.