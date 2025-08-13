Disputa dintre OpenAI și Elon Musk merge mai departe: judecătorul a respins cererea de anulare a acuzațiilor și permite continuarea procesului

Un judecător federal din Statele Unite a respins cererea lui Elon Musk de a anula acuzațiile formulate de OpenAI privind o presupusă „campanie de hărțuire desfășurată de-a lungul mai multor ani” împotriva companiei. Decizia, pronunțată de judecătoarea Yvonne Gonzalez Rogers, permite continuarea procesului intentat de OpenAI împotriva miliardarului, transmite Reuters.

Potrivit documentelor depuse în instanță, OpenAI îl acuză pe cofondatorul său că, prin declarații publice, postări pe rețelele sociale, acțiuni legale și „o ofertă fictivă de preluare a activelor OpenAI”, ar fi încercat să aducă prejudicii reputaționale și comerciale companiei.

Aceste acuzații fac parte dintr-un proces intentat de OpenAI împotriva lui Musk în aprilie 2025, ca răspuns la o dispută juridică inițiată de acesta anul trecut.

Conflictul a început când Elon Musk a dat în judecată OpenAI și pe CEO-ul acesteia, Sam Altman, acuzând compania de încălcarea principiilor sale fondatoare. Musk a susținut că, prin trecerea la un model cu scop lucrativ, OpenAI s-ar fi abătut de la misiunea inițială de a dezvolta inteligență artificială „pentru binele omenirii, nu pentru profit”.

În replică, OpenAI a formulat contraacuzații, invocând practici comerciale frauduloase și hărțuire, în conformitate cu legislația statului California. Reprezentanții companiei au argumentat că aceste acțiuni au fost intenționate pentru a submina activitatea și poziția pe piață a OpenAI. În mai 2025, OpenAI a cerut ca procesul să continue fără amânare, în timp ce Musk solicitase respingerea sau amânarea examinării contracererii.

Judecătoarea Gonzalez Rogers a decis că argumentele prezentate de OpenAI sunt suficient de solide din punct de vedere juridic pentru a merge mai departe. „Instanța constată că acuzațiile formulate sunt, la această etapă, suficient de detaliate și susținute pentru a justifica continuarea procedurii”, se arată în hotărâre.

Procesul dintre Musk și OpenAI are un calendar stabilit până în primăvara anului 2026, când este programat să înceapă un proces cu jurați. Acesta va analiza atât acuzațiile lui Musk privind schimbarea modelului de funcționare al OpenAI, cât și contracerea companiei cu privire la presupusa campanie de hărțuire și practicile comerciale.

OpenAI a fost fondată în 2015 de un grup de investitori și antreprenori din domeniul tehnologiei, printre care Elon Musk și Sam Altman, cu scopul declarat de a dezvolta tehnologii de inteligență artificială în beneficiul public. Musk a părăsit consiliul de administrație al companiei în 2018, invocând potențiale conflicte de interese cu dezvoltarea AI în cadrul Tesla.

După lansarea ChatGPT în 2022 și transformarea OpenAI într-un actor major în industria AI, compania a adoptat un model de tip „capped-profit” pentru a atrage investiții, ceea ce Musk consideră o abatere de la obiectivele inițiale. Pe de altă parte, OpenAI susține că această structură este necesară pentru a finanța cercetarea și dezvoltarea în domeniu.

Litigiul actual adaugă un nou capitol în relația tensionată dintre Musk și compania pe care a contribuit să o creeze, dar pe care ulterior a criticat-o intens. Rezultatul procesului ar putea avea implicații semnificative atât pentru imaginea publică a celor două părți, cât și pentru modul în care companiile de tehnologie gestionează tranziția de la structuri non-profit la modele comerciale.