DNA face percheziții la firme acuzate de evaziune fiscală în domeniul transportului de ride-sharing

Redacția TechRider
15 decembrie 2025
Un client îi arată indicații șoferului
Photo by Rachel Claire on Pexels
Procurorii anticorupţie efectuează, luni, percheziţii în judeţele Iaşi şi Ilfov într-un dosar în care se investighează infracţiuni de evaziune fiscală în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al DNA, luni, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în şase locaţii situate pe raza judeţelor Iaşi şi Ilfov, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2022 – 2025, a unor infracţiuni de evaziune fiscală, de către mai multe societăţi comerciale şi reprezentanţi ai acestora, în legătură cu activitatea de transport alternativ de persoane, prejudiciul adus statului fiind estimat, la acest moment, la peste 24 milioane de lei”, se precizează în comunicat.

