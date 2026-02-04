Autoritățile de securitate din Europa avertizează că două vehicule spațiale rusești, Luch-1 și Luch-2, ar fi interceptat comunicațiile a cel puțin douăsprezece sateliți esențiali pentru continent. Lipsa criptării pe multe dintre aceste canale face informațiile transmise vulnerabile, iar specialiștii atrag atenția că Moscova ar putea, teoretic, să influențeze traiectoria sateliților sau chiar să provoace prăbușirea lor, informează Financial Times.

Vehiculele spațiale rusești au urmărit mai intens sateliții europeni în ultimii trei ani, pe fondul tensiunilor ridicate dintre Kremlin și Occident după invazia Rusiei în Ucraina. Experții occidentali monitorizează de ani buni activitatea celor doi sateliți, care au efectuat manevre repetate și suspecte pe orbită, și care s-au apropiat periculos de sateliți geostaționari care furnizează servicii critice pentru Europa, Regatul Unit, dar și pentru Africa și Orientul Mijlociu.

„Este posibil ca sateliții Luch să fi desfășurat operațiuni de colectare a semnalelor”

Conform datelor orbitale și observațiilor telescopice, vehiculele rusești au rămas în apropiere timp de săptămâni, iar Luch-2, lansat în 2023, s-a apropiat de 17 sateliți europeni. Oficialul german Michael Traut, șeful Comandamentului Spațial, a explicat că este posibil ca sateliții Luch să fi desfășurat operațiuni de colectare a semnalelor, cunoscute drept „SIGINT”.

Un oficial european de informații a precizat că aceste vehicule ar fi fost plasate intenționat în fasciculele înguste de date transmise de la stațiile terestre către sateliți. Lipsa criptării face ca aceste sisteme să fie vulnerabile la interferențe sau chiar distrugere, iar experții atrag atenția că monitorizarea sateliților europeni de către Rusia poate fi folosită ulterior pentru atacuri mai puțin vizibile asupra infrastructurilor occidentale.

O amenințare directă la adresa securității sateliților civili și guvernamentali

Experții susțin că deși Luch-1 și Luch-2 nu pot bloca sau distruge sateliții direct, acestea permit Rusiei să obțină date esențiale despre funcționarea sistemelor spațiale și despre locația terminalelor de la sol, informații care ar putea fi exploatate în operațiuni de sabotaj sau hacking. În plus, Rusia și-a consolidat activitățile de recunoaștere în spațiu prin lansarea sateliților Cosmos 2589 și 2590, cu capacități de manevră similare.

Între timp, Luch-1 ar putea să nu mai fie funcțional, după ce la sfârșitul lunii ianuarie au fost observate scurgeri de gaz și fragmentarea parțială a satelitului.

Germania și alți oficiali europeni avertizează că aceste activități reprezintă o amenințare directă la adresa securității sateliților civili și guvernamentali, care susțin comunicațiile, televiziunea și servicii critice pentru întreaga Europă.