O operațiune Europol, desfășurată în perioada 24-28 noiembrie, s-a concentrat pe eliminarea serviciului ilegal de mixare a criptomonedelor „Cryptomixer”, suspectat de facilitarea criminalității informatice și a spălării banilor. Au fost confiscate criptomonede în valoare de 25 de milioane euro, transmite Mediafax.

Peste 12 TB de date au fost confiscate

În perioada 24-28 noiembrie 2025, Europol a sprijinit o săptămână de acțiune desfășurată de autoritățile de aplicare a legii din Elveția și Germania la Zurich, Elveția. Operațiunea s-a concentrat pe eliminarea serviciului ilegal de mixare a criptomonedelor „Cryptomixer”, suspectat de facilitarea criminalității informatice și a spălării banilor.

Trei servere au fost confiscate în Elveția, împreună cu domeniul cryptomixer.io. Operațiunea a dus la confiscarea a peste 12 terabytes de date și a peste 25 de milioane de euro în criptomoneda Bitcoin. După preluarea și închiderea serviciului ilegal, autoritățile au plasat un banner de confiscare pe site-ul web.

Cryptomixer era un serviciu hibrid de amestecare accesibil atât prin internetul obișnuit, cât și prin dark web. Acesta facilita ascunderea fondurilor provenite din activități criminale pentru grupurile de ransomware, forumurile economiei subterane și piețele dark web. Software-ul său bloca trasabilitatea fondurilor pe blockchain, făcându-l platforma preferată a infractorilor cibernetici care doreau să spele venituri ilegale provenite din diverse activități criminale, precum traficul de droguri, traficul de arme, atacurile de ransomware și fraudele cu carduri de plată. De la crearea sa în anul 2016, peste 1,3 miliarde euro în Bitcoin au fost mixate prin intermediul serviciului.

Fondurile depuse de diverși utilizatori au fost puse în comun pentru o perioadă lungă și aleatorie înainte de a fi redistribuite către adresele de destinație, din nou la momente aleatorii. Deoarece multe monede digitale oferă un registru public al tuturor tranzacțiilor, serviciile de mixare îngreunează urmărirea monedelor specifice, ascunzând astfel originea criptomonedei.

Cum funcționează serviciile de mixare

Serviciile de mixare, precum Cryptomixer, oferă clienților lor anonimatul și sunt adesea utilizate înainte ca infractorii să redirecționeze activele spălate către bursele de criptomonede. Acest lucru permite schimbarea criptomonedelor „curățate” cu alte criptomonede sau cu monedă FIAT prin intermediul bancomatelor sau conturilor bancare.

Europol a facilitat schimbul de informații în cadrul Grupului de acțiune comun pentru combaterea criminalității informatice (J-CAT), care are sediul la Europol, în Haga, Țările de Jos. Una dintre prioritățile Europol este aceea de a acționa ca intermediar în domeniul cunoștințelor privind aplicarea legii, oferind o platformă prin care statele membre pot intra în contact și pot beneficia de expertiza reciprocă și de cea a Europol.

Pe parcursul operațiunii, agenția a oferit un sprijin crucial, inclusiv coordonarea partenerilor implicați și găzduirea reuniunilor operaționale. În ziua acțiunii, experții Europol în materie de criminalitate informatică au oferit sprijin la fața locului și asistență criminalistică. În martie 2023, Europol a sprijinit deja eliminarea celui mai mare serviciu de amestecare de la acea vreme, „Chipmixer”.