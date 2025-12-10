Flip.ro depăşeşte pragul de 100 de milioane de euro plătiţi vânzătorilor

Platforma românească Flip.ro a depăşit pragul de 100 de milioane de euro plătiţi vânzătorilor, sumă cumulată din tranzacţiile realizate în toate ţările în care aceştia sunt activi, informează, miercuri, compania, transmite Agerpres.

Lansată în decembrie 2019, platforma a crescut accelerat şi constant, ajungând ca până în prezent peste 360.000 de persoane (online şi offline, prin programele de buyback) să fi vândut cel puţin un dispozitiv prin Flip.ro. Categoria dominantă în platformă rămân telefoanele, iar dintre acestea, modelele Apple reprezintă aproximativ 55% dintre ofertele acceptate.

În total, Flip a tranzacţionat până acum aproximativ 400.000 de dispozitive, incluzând atât telefoane, cât şi alte tipuri de device-uri. Volumul este susţinut în principal de utilizatori cu vârste între 25 şi 44 de ani, segmentul cel mai activ din platformă, se arată în comunicat.

În ultimii doi ani, Flip a dezvoltat şi extins programele de buyback împreună cu parteneri, care au devenit o parte esenţială a traseului de vânzare pentru utilizatorii ce vor să îşi valorifice rapid şi sigur dispozitivele şi în mediul offline. Potrivit sursei citate, o proporţie semnificativă dintre electronicele utilizate colectate de Flip provin din mediul offline – programe de buyback dezvoltate în magazinele partenerilor – zonă în care Flip joacă un rol important în educarea consumatorilor şi în accelerarea accesului la soluţii de economie circulară.

Mai mult, programul de buyback al Flip, dezvoltat împreună cu partenerii săi, operatori de telecomunicaţii, retaileri, producători şi distribuitori, a avut o creştere de peste 50% în comparaţie cu anul trecut. Din 2021 şi până în prezent, numărul de vânzători unici de pe platformă a înregistrat o creştere medie de peste 40% în fiecare an, lucru care demonstrează interesul în continuă expansiune pentru economia circulară şi pentru alternativele smart la achiziţia de tehnologie.

„Activitatea constantă confirmă că vânzătorii folosesc Flip.ro pentru un proces simplu şi predictibil: venitul mediu încasat de un utilizator care vinde pe Flip este de 270 de euro, o sumă care reflectă transparenţa şi stabilitatea tranzacţiilor din platformă”, se mai arată în comunicat.