FOTO Ce au căutat românii pe Google în 2025: Nicușor Dan, Charlie Kirk, Labubu și iPhone 17, în topul celor mai populare căutări din România

Alegerile prezidențiale din primăvară au avut un impact major asupra căutărilor românilor în 2025. Potrivit unui comunicat de presă al Google transmis către TechRider.ro, Nicușor Dan, președintele ales, dar și contracandidatul său din finala prezidențială, George Simion, precum și prezența la vot sunt în top 10 al căutărilor românilor pe Google în 2025.

Interes ridicat pentru Labubu și kendama

Decesul unor persoane publice a fost alt declanșator a unor vârfuri de căutări. Trecerea în neființă a lui Ion Iliescu, fost președinte al României, a fostului Papă Francisc sau asasinarea lui Charlie Kirk, activist politic conservator din Statele Unite, au dus la un interes ridicat în căutările pe Google în țara noastră.

Topul celor mai populare căutări ale românilor în 2025 este completat de momente precum meciul dintre FSCB și PAOK Salonic, emisiunea „Insula iubirii” sau lansarea noului iPhone 17.

Labubu, o jucărie de pluș populară în toată lumea și generatoare de controverse a generat un trend în căutările românilor pe Google în 2025. Nu a fost singura jucărie „trendy” de anul acesta în România: kendama a înregistrat o creștere foarte mare în căutări, chiar dacă nu a intrat în top 10. Top 10 cele mai multe populare căutări arată astfel:

Nicușor Dan Ion Iliescu George Simion iPhone 17 Charlie Kirk Prezență vot Insula Iubirii 2025 FCSB PAOK Labubu Papa Francisc

Ce filme urmăresc românii

La categoria „Filme”, Nosferatu este cel mai popular în căutările pe Google în 2025. Singurul film românesc din top 10 de anul acesta este Cravata galbenă, pe locul 3. Topul celor mai căutate filme arată astfel:

Nosferatu Anora Cravata galbenă Minecraft Movie Culpa Nuestra The Gorge Babygirl Frankenstein Snow White Thunderbolts

În materie de seriale, Squid Game a fost cel mai popular în căutările românilor pe Google, urmat de Adolescence și Ginny and Georgia. Top 10 cele mai căutate seriale stă în felul următor:

Squid Game Adolescence Ginny and Georgia From Wednesday Season 2 The Summer I Turned Pretty Aziz The Last of Us Season 2 Dexter Resurrection American Primeval

Educarea în domeniul AI, căutată tot mai mult

Educația în domeniul inteligenței artificiale a fost între preocupările românilor în 2025: a existat un interes ridicat în căutările pe Google pentru „olimpiada de inteligență artificială” și „curs inteligență artificială”. Iată cum arată top 10 căutări legate de inteligența artificială:

Olimpiada de inteligență artificială Inteligență artificială gratis Inteligență artificială online Inteligență artificială Google Inteligență artificială China Ce este inteligența artificială Inteligență artificială pe telefon Curs inteligență artificială Inteligență artificială pentru mentenanță echipamente Inteligență artificială poze

Metodologia obținerii rezultatelor

Căutările anului 2025 sunt realizate pe mai multe categorii, urmărind să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie. Listele cuprind căutările „trending”, căutări care au înregistrat o creștere lunară de peste 10 ori în 2025 față de 2024. Perioada de referință este 1 ianuarie 2025 – 3 decembrie 2025.

Ierarhizarea în fiecare listă este făcută după volumul căutărilor. Listele „trending” sunt diferite de cele cu cele mai căutate expresii/cuvinte pe Google, care cuprind volume absolute și tind să se schimbe foarte puțin de la an la an. Analiza căutărilor trending permite identificarea intereselor specifice anului 2025.

Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii și instrumente care ne oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global și regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public, care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp și termeni utilizați.

Google utilizează instrumente interne care permit analize complexe suplimentare. Mai mult, a fost eliminat spam-ul, căutările de navigare și cele care se repetă. Listele au fost realizate pe baza cifrelor de trafic de pe adrese din România, care au realizat căutări pe google.com, computer personal sau mobil.